Навроцький хоче позбавити Зеленського найвищої державної нагороди Польщі

Навроцький невдоволений рішенням української влади

Президент Польщі почав стверджувати, що нещодавнє рішення Володимира Зеленського посприяло російській пропаганді, пише Onet.

Україна з ментального погляду, з огляду на прославлення бандитів і вбивць з УПА, не готова бути частиною європейської родини, — цинічно заявив Кароль Навроцький.

За словами останнього, він налаштований включити питання про позбавлення Володимира Зеленського цієї почесної нагороди до порядку денного наступного засідання капітули ордена Білого Орла.

Як уже згадувалося раніше, 27 травня президент України надав підрозділу ССО почесне найменування №імені Героїв УПА№ з метою відновлення історичних традицій, зважаючи на зразкове виконання завдань.

Варто також зазначити, що орден Білого Орла є найстарішою і найвищою польською нагородою.

Володимира Зеленського нею нагородив колишній лідер Польщі Анджей Дуда ще 3 роки тому.

Саме президент України на заклики Кароля Навроцького поки не відреагував.