Зеленский раскрыл детали тайных переговоров с Абрамовичем

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, из-за российского олигарха Романа Абрамовича он передал диктатору Владимиру Путину четкий месседж — Украина никогда не откажется от Донбасса.
Главные тезисы
- Зеленский напомнил российскому бизнесмену, что экономика РФ близка к краху.
- Он также объяснил цель новых дальнобойных ударов по стране-агрессорке.
Переговоры Зеленского и Абрамовича — что стало известно
Глава государства официально подтвердил, что российский олигарх действительно недавно тайно посещал Киев.
В столице Украины соратник Путина снова услышал, что Москве не стоит рассчитывать на то, что Украина рано или поздно сдаст Донбасс — этого не произойдет.
Кроме того, глава государства пояснил, зачем в последнее время Силы обороны все активнее и чаще наносят удары по военным целям в регионе Москвы и Санкт-Петербурга.
По словам Зеленского, цель действительно простая — россияне должны почувствовать, что такое война.
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