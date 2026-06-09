Зеленский раскрыл детали тайных переговоров с Абрамовичем

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, из-за российского олигарха Романа Абрамовича он передал диктатору Владимиру Путину четкий месседж — Украина никогда не откажется от Донбасса.

Переговоры Зеленского и Абрамовича — что стало известно

Глава государства официально подтвердил, что российский олигарх действительно недавно тайно посещал Киев.

В столице Украины соратник Путина снова услышал, что Москве не стоит рассчитывать на то, что Украина рано или поздно сдаст Донбасс — этого не произойдет.

Я думаю, что вокруг Путина разные люди. Половина из них хотят продолжать эту войну. Половина стремится остановить. И я думаю, что люди из бизнеса, они понимают, что экономика в ужасающие ситуации в России. Она очень близка к краху. Владимир Зеленский Президент Украины

Кроме того, глава государства пояснил, зачем в последнее время Силы обороны все активнее и чаще наносят удары по военным целям в регионе Москвы и Санкт-Петербурга.

По словам Зеленского, цель действительно простая — россияне должны почувствовать, что такое война.