Зеленский раскрыл детали тайных переговоров с Абрамовичем
Категория
Политика
Дата публикации

Зеленский раскрыл детали тайных переговоров с Абрамовичем

Зеленский
Читати українською
Источник:  The Guardian

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, из-за российского олигарха Романа Абрамовича он передал диктатору Владимиру Путину четкий месседж — Украина никогда не откажется от Донбасса.

Главные тезисы

  • Зеленский напомнил российскому бизнесмену, что экономика РФ близка к краху.
  • Он также объяснил цель новых дальнобойных ударов по стране-агрессорке.

Переговоры Зеленского и Абрамовича — что стало известно

Глава государства официально подтвердил, что российский олигарх действительно недавно тайно посещал Киев.

В столице Украины соратник Путина снова услышал, что Москве не стоит рассчитывать на то, что Украина рано или поздно сдаст Донбасс — этого не произойдет.

Я думаю, что вокруг Путина разные люди. Половина из них хотят продолжать эту войну. Половина стремится остановить. И я думаю, что люди из бизнеса, они понимают, что экономика в ужасающие ситуации в России. Она очень близка к краху.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Кроме того, глава государства пояснил, зачем в последнее время Силы обороны все активнее и чаще наносят удары по военным целям в регионе Москвы и Санкт-Петербурга.

По словам Зеленского, цель действительно простая — россияне должны почувствовать, что такое война.

Победа в этой войне — это когда российское общество признает, что война ужасна, что война является трагедией не для кого-то, а для них самих. И я думаю, что это тот момент, — объяснил украинский лидер.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
НАТО планирует выделить Украине 70 млрд евро военной помощи — инсайдеры
Новая помощь НАТО для Украины - первые подробности
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Политика Польши в отношении Украины уже давно враждебная — Чапутович
Чапутович вступился за Украину на фоне нового конфликта
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский пригласит короля Британии в Украину
Зеленский питает надежду на визит короля Чарльза в Украину

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?