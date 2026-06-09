Зеленский пригласит короля Британии в Украину

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, он намерен пригласить короля Чарльза с государственным визитом в Украину, вероятно, уже в этом году. Если монарх согласится, то станет самым высоким по рангу представителем королевской семьи Британии, который посетит Киев с начала полномасштабного вторжения России.

Зеленский питает надежду на визит короля Чарльза в Украину

Как отметил глава государства, его связывают тесные отношения с монархом благодаря тому, что они встречались уже много раз.

Сегодня я очень хочу пригласить его (короля). Не знаю, как это будет с точки зрения безопасности. Да, конечно, мы очень хотим видеть его в Украине. Не знаю, будет ли это в этом году, если это возможно, но, конечно, мы хотим его видеть. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам главы государства, Чарльз продолжает поддерживать Украину, однако не захотел раскрывать подробностей.

Зеленский убежден в том, что отвечать на такие вопросы должен исключительно его величество.