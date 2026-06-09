Зеленский пригласит короля Британии в Украину

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, он намерен пригласить короля Чарльза с государственным визитом в Украину, вероятно, уже в этом году. Если монарх согласится, то станет самым высоким по рангу представителем королевской семьи Британии, который посетит Киев с начала полномасштабного вторжения России.
Главные тезисы
- Для организации визита короля следует решить все вопросы, связанные с безопасностью.
- По словам президента, его величество продолжает активно помогать Украине.
Зеленский питает надежду на визит короля Чарльза в Украину
Как отметил глава государства, его связывают тесные отношения с монархом благодаря тому, что они встречались уже много раз.
По словам главы государства, Чарльз продолжает поддерживать Украину, однако не захотел раскрывать подробностей.
Зеленский убежден в том, что отвечать на такие вопросы должен исключительно его величество.
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