Зеленский пригласит короля Британии в Украину
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Зеленский пригласит короля Британии в Украину

Зеленский питает надежду на визит короля Чарльза в Украину
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Источник:  The Guardian

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, он намерен пригласить короля Чарльза с государственным визитом в Украину, вероятно, уже в этом году. Если монарх согласится, то станет самым высоким по рангу представителем королевской семьи Британии, который посетит Киев с начала полномасштабного вторжения России.

Главные тезисы

  • Для организации визита короля следует решить все вопросы, связанные с безопасностью.
  • По словам президента, его величество продолжает активно помогать Украине.

Зеленский питает надежду на визит короля Чарльза в Украину

Как отметил глава государства, его связывают тесные отношения с монархом благодаря тому, что они встречались уже много раз.

Сегодня я очень хочу пригласить его (короля). Не знаю, как это будет с точки зрения безопасности. Да, конечно, мы очень хотим видеть его в Украине. Не знаю, будет ли это в этом году, если это возможно, но, конечно, мы хотим его видеть.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам главы государства, Чарльз продолжает поддерживать Украину, однако не захотел раскрывать подробностей.

Зеленский убежден в том, что отвечать на такие вопросы должен исключительно его величество.

Сегодня утром, когда я разговаривал по телефону с женой, со всем уважением к Киру (Стармеру), но моя жена сначала передала лучшие поздравления Его Величеству, конечно, а потом премьер-министру, конечно. Так что, конечно, мы, как и Украина, любим Его Величество, — признался украинский лидер.

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