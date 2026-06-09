Зеленський запросить короля Британії до України
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Політика
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Зеленський запросить короля Британії до України

Зеленський плекає надію на візит короля Чарльза до України
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Джерело:  The Guardian

За словами українського лідера Володимира Зеленського, він має намір запросити короля Чарльза з державним візитом до України, ймовірно, вже цього року. Якщо монарх погодиться, що стане найвищим за рангом представником королівської родини Британії, який відвідає Київ від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Головні тези:

  • Для організації візиту короля потрібно вирішити усі питання, пов'язані з безпекою.
  • За словами президента, його величність продовжує активно допомагати Україні.

Зеленський плекає надію на візит короля Чарльза до України

Як зазначив глава держави, його пов’язують тісні стосунки з монархом, завдяки тому, що вони зустрічалися вже багато разів.

Сьогодні я дуже хочу запросити його (короля). Не знаю, як це (буде) з точки зору безпеки. Так, звичайно, ми дуже хочемо бачити його в Україні. Не знаю, чи це буде цього року, якщо це можливо, але, звичайно, ми хочемо його бачити.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За словами глави держави, Чарльз продовжує підтримувати Україну, однак не захотів розкривати жодних подробиць.

Зеленський переконаний у тому, що відповідати на такі питання має винятково його величність.

Сьогодні вранці, коли я розмовляв телефоном з дружиною, з усією повагою до Кіра (Стармера), але моя дружина спочатку передала найкращі вітання Його Величності, звичайно, а потім — прем’єр-міністру, звичайно. Тож, звісно, ми, як і Україна, любимо Його Величність, — зізнався український лідер.

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