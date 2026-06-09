Зеленський запросить короля Британії до України

За словами українського лідера Володимира Зеленського, він має намір запросити короля Чарльза з державним візитом до України, ймовірно, вже цього року. Якщо монарх погодиться, що стане найвищим за рангом представником королівської родини Британії, який відвідає Київ від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Зеленський плекає надію на візит короля Чарльза до України

Як зазначив глава держави, його пов’язують тісні стосунки з монархом, завдяки тому, що вони зустрічалися вже багато разів.

Сьогодні я дуже хочу запросити його (короля). Не знаю, як це (буде) з точки зору безпеки. Так, звичайно, ми дуже хочемо бачити його в Україні. Не знаю, чи це буде цього року, якщо це можливо, але, звичайно, ми хочемо його бачити. Володимир Зеленський Президент України

За словами глави держави, Чарльз продовжує підтримувати Україну, однак не захотів розкривати жодних подробиць.

Зеленський переконаний у тому, що відповідати на такі питання має винятково його величність.