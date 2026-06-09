Зеленський запросить короля Британії до України

За словами українського лідера Володимира Зеленського, він має намір запросити короля Чарльза з державним візитом до України, ймовірно, вже цього року. Якщо монарх погодиться, що стане найвищим за рангом представником королівської родини Британії, який відвідає Київ від початку повномасштабного вторгнення Росії.
Головні тези:
- Для організації візиту короля потрібно вирішити усі питання, пов'язані з безпекою.
- За словами президента, його величність продовжує активно допомагати Україні.
Зеленський плекає надію на візит короля Чарльза до України
Як зазначив глава держави, його пов’язують тісні стосунки з монархом, завдяки тому, що вони зустрічалися вже багато разів.
За словами глави держави, Чарльз продовжує підтримувати Україну, однак не захотів розкривати жодних подробиць.
Зеленський переконаний у тому, що відповідати на такі питання має винятково його величність.
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