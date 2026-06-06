НАТО планирует выделить Украине 70 млрд евро военной помощи — инсайдеры
Категория
Политика
Дата публикации

НАТО планирует выделить Украине 70 млрд евро военной помощи — инсайдеры

Новая помощь НАТО для Украины - первые подробности
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Источник:  Politico

Анонимные источники Politico сообщили, что члены НАТО настроены выделить Украине новую военную помощь на сумму 70 млрд евро. Об этом решении хотят объявить уже в июле.

Главные тезисы

  • Сейчас шанс на официальное принятие этого решения достаточно высок.
  • Однако обсуждения до сих пор продолжаются, поэтому Североатлантический союз еще может изменить свою позицию.

Новая помощь НАТО для Украины — первые подробности

Как удалось узнать инсайдерам, это решение будет предусматривать новый механизм повышения прозрачности финансирования Украины.

Некоторые члены Альянса уже много раз жаловались, что выделяют в поддержку Киева гораздо больше других стран.

Также указано, что руководство НАТО намерено добиться от Турции твердого обязательства продолжать оказывать Украине важную поддержку «на устойчивой и более справедливой основе».

Все эти вопросы будут в центре внимания на саммите лидеров Альянса 7-8 июля.

С комментарием по этому поводу уже выступила госпожа посол Украины в НАТО Алена Гетьманчук.

По ее словам, все новые обязательства должны быть сконцентрированы на приоритетах Украины.

В первую очередь, речь идет об усилении ПВО, инвестициях в производство дронов и ракет, а также боеприпасов увеличенной дальности.

Пока Украина не получит эффективные гарантии безопасности, мы можем полагаться только на финансовые гарантии, предоставленные нашими партнерами, — пояснила Алена Гетьманчук.

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