Мощная "бавовна" накрыла российские нефтебазы и порты — видео

В ночь 5-6 июня украинские дроны атаковали российские военные цели как на территории РФ, так и на ТОТ. В настоящее время разгораются масштабные пожары на нефтебазах, а также зафиксировано поражение портовой инфраструктуры в Мариуполе и Кронштадте.

"Бавовна" в России 5-6 июня — какие последствия

Утром громкие взрывы прогремели в Усть-Лабинске Краснодарского края РФ.

По словам очевидцев, дроны попали в местную нефтебазу — начался мощный пожар.

Впоследствии стало известно об атаке на морской порт во временно оккупированном Мариуполе — район вокруг него окутал густой дым.

Более того, загорелась нефтебаза во временно оккупированном городе Зугрес Донецкой области.

Российские оппозиционные СМИ сообщают, что беспилотники совершили атаку на порт Кронштадта в Балтийском море: там возникло несколько очагов возгорания.

Также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области объявляли воздушную тревогу из-за угрозы БпЛА.

В Петергофе дроны пытались атаковать нефтебазу — об этом свидетельствует OSINT-анализ Телеграмм-канала ASTRA.

Ячейка возгорания на фотографиях очевидцев из Петергофа расположена примерно в районе факультета прикладной математики СПбГУ. В непосредственной близости от учебного корпуса расположена Петергофская нефтебаза. Поделиться

Губернатор Ленинградской области заявил о якобы уничтожении 86 БПЛА, атаковавших регион утром 6 июня.