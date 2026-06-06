Мощная "бавовна" накрыла российские нефтебазы и порты — видео

В ночь 5-6 июня украинские дроны атаковали российские военные цели как на территории РФ, так и на ТОТ. В настоящее время разгораются масштабные пожары на нефтебазах, а также зафиксировано поражение портовой инфраструктуры в Мариуполе и Кронштадте.
Главные тезисы
- Огонь охватил нефтебазу во временно оккупированном городе Зугрес Донецкой области.
- На территории порта Мариуполя тоже очень громко, поднимается густой дым.
"Бавовна" в России 5-6 июня — какие последствия
Утром громкие взрывы прогремели в Усть-Лабинске Краснодарского края РФ.
По словам очевидцев, дроны попали в местную нефтебазу — начался мощный пожар.
Впоследствии стало известно об атаке на морской порт во временно оккупированном Мариуполе — район вокруг него окутал густой дым.
Более того, загорелась нефтебаза во временно оккупированном городе Зугрес Донецкой области.
Российские оппозиционные СМИ сообщают, что беспилотники совершили атаку на порт Кронштадта в Балтийском море: там возникло несколько очагов возгорания.
Также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области объявляли воздушную тревогу из-за угрозы БпЛА.
В Петергофе дроны пытались атаковать нефтебазу — об этом свидетельствует OSINT-анализ Телеграмм-канала ASTRA.
Губернатор Ленинградской области заявил о якобы уничтожении 86 БПЛА, атаковавших регион утром 6 июня.
Очень громко было и в городе Узлова Тульской области России, там тоже начался пожар.
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