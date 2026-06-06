Воздушное сражение России и Украины — ликвидировано 249 целей

В течение ночи 5-6 июня российские захватчики совершали атаку на Украину 272 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас, баражирующими боеприпасами “Бандероль” и дронами-имитаторами типа “Пародия”. Силы ПВО смогли обезвредить большинство вражеских целей.

ПВО успешно отразила новую атаку РФ

На этот раз российские дроны летели по направлениям: Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск, Миллерово — РФ, Гвардейское — ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 249 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Поделиться

Зафиксировано попадание 19 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 13 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!