Воздушное сражение России и Украины — ликвидировано 249 целей

В течение ночи 5-6 июня российские захватчики совершали атаку на Украину 272 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас, баражирующими боеприпасами “Бандероль” и дронами-имитаторами типа “Пародия”. Силы ПВО смогли обезвредить большинство вражеских целей.
Главные тезисы
- Российские дроны сбивали на севере, юге и востоке страны.
- Зафиксировано попадание 19 ударных БПЛА на 11 локациях.
ПВО успешно отразила новую атаку РФ
На этот раз российские дроны летели по направлениям: Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск, Миллерово — РФ, Гвардейское — ВОТ АР Крым.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание 19 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 13 локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!
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