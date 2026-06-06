Повітряний бій Росії та України — ліквідовано 249 цілей

Протягом ночі 5-6 червня російські загарбники здійснювали атаку на Україну 272 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами «Бандероль» та дронами-імітаторами типу «Пародія». Сили ППО змогли знешкодити більшість ворожих цілей.
Головні тези:
- Російські дрони збивали на півночі, півдні та сході країни.
- Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 11 локаціях.
ППО успішно відбила нову атаку РФ
Цього разу російські дрони лутіли із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!
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