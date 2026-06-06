Повітряний бій Росії та України — ліквідовано 249 цілей
Категорія
Україна
Дата публікації

Повітряний бій Росії та України — ліквідовано 249 цілей

Повітряні Сили ЗСУ
ППО успішно відбила нову атаку РФ
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Протягом ночі 5-6 червня російські загарбники здійснювали атаку на Україну 272 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами «Бандероль» та дронами-імітаторами типу «Пародія». Сили ППО змогли знешкодити більшість ворожих цілей.

Головні тези:

  • Російські дрони збивали на півночі, півдні та сході країни.
  • Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 11 локаціях.

ППО успішно відбила нову атаку РФ

Цього разу російські дрони лутіли із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 249 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські воїни.

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