Росія має "вікно можливостей" для нападу на країни Балтії — генерал Пуданс

Росія здобула значний досвід у застосуванні безпілотників під час війни, що є перевагою над країнами НАТО, і може спробувати скористатися «вікном можливостей» до кінця 2028 року для нападу на країни Балтії.

Росія може напасти на країни Балтії до кінця 2028 року — Пуданс

Про це попередив головнокомандувач Збройних сил Латвії Каспарс Пуданс. За словами генерала, перевага Москви полягає не в наявності кращих технологій, а у її здатності масово виробляти дрони та швидко адаптувати їх до умов бойових дій.

Їхня перевага — у масштабах виробництва дронів. Вони здатні швидко поповнювати запаси та забезпечувати значні обсяги застосування. Поширити

Латвійський генерал застеріг, що Росія може скористатися повільними темпами переозброєння Європи, оскільки більшість програм модернізації армій дадуть результат лише орієнтовно з 2029 року.

Якби я був у Кремлі, то я б сказав, що якщо ми щось і робитимемо, то маємо зробити це до кінця 2028 року.

Зазначається, що будь-який прямий конфлікт між Росією і НАТО може розпочатися з країн Балтії, які вважаються вразливими через близькість Росії та повільні темпи зміцнення оборони східного флангу Альянсу.

Пуданс наголосив, що наразі Росії бракує сил для масштабного вторгнення через війну в Україні, але після її завершення загроза може швидко зрости.