Як НАТО може зупинити напад Росії на країни Балтії — аргументи генерала Годжеса

Проведені країнами НАТО військові ігри продемонстрували, що захистити східний фланг Альянсу можуть лише злагоджені та швидкі дії великих країн, таких як Німеччина та Польща. Наслідки цих військових ігор проаналізував колишній офіцер армії США, генерал-лейтенант Бен Годжес.

Повітряна міць НАТО зупинить РФ — Годжес

Він нагадав, що змодельований сценарій показав, що Росія, використавши лише 15 тисяч солдатів, може успішно захопити важливу територію НАТО без потреби в великій кількості військ і без масових втрат.

Годжес пише, що кінцевий результат гри призвів до "руйнування довіри до НАТО та втрати країн Балтії, які відрізані від кордонів сусідів, знову потрапили під панування Росії".

На думку Годжеса, проведена військова гра дала кілька цінних уроків країнам НАТО. І перший полягає у переконанні, що найкращий спосіб захистити Європу — це забезпечити перемогу України над Росією.

Російські сили значно перевершували українські до вторгнення 2022 року, проте Україна зупинила росіян. Фактична допомога Україні у перемозі над Росією показала б Путіну, що він не може сподіватися на перемогу над значно потужнішими силами НАТО. Бен Годжес Військовий експерт

Також генерал пише, що нездатність НАТО реагувати на гібридні операції протягом останніх кількох років додала росіянам сміливості та продемонструвала вразливості НАТО, у тому числі "колективне небажання відповідати відповідною мірою на провокації Росії".

Нам потрібно розвинути відчуття терміновості у розбудові нашого кіберзахисту транспортних мереж, енергетичних мереж та фінансових мереж. Ми також повинні переконатися, що наші власні наступальні кіберможливості готові до використання та мають руйнівну дію.

Він відзначив, що під час військових ігор не була достатнім чином врахована повітряна міць.

Нерішучі уряди зазвичай набагато охочіше розгортають повітряні сили, ніж наземні війська, а повітряна міць НАТО перевершує російську.

Він додав, що європейські країни НАТО мають понад 150 винищувачів п'ятого покоління F-35. А Росія — лише кілька літаків Су-57, і це не справжні літаки 5G. Окрім того, країни НАТО має потужні військові літаки з радіолокаційними станціями, а Росія "може взагалі втратити цю життєво важливу можливість ведення повітряної війни завдяки зусиллям України".

Ігровий сценарій підкреслив необхідність стримування Росії шляхом дій в іншому місці, якщо Росія просуватиметься у Сувалкському коридорі. Такий крок має означати, що наступальні кіберудари паралізують російську нафтогазову інфраструктуру, а будь-яке використання Росією Балтійського моря буде припинено. Це перекриє потік незаконної нафти танкерами "тіньового флоту" до Китаю та Індії, що матиме руйнівний вплив на російську економіку.

Також він написав, що такий крок Росії слід стримувати, зробивши відкриття коридору до Калінінграда безглуздим шляхом нейтралізації російських баз і ракет там за допомогою авіації та високоточних ударів великої дальності.

А окрім цього НАТО має чітко дати зрозуміти, що Кольський півострів буде негайно атакований з "використанням повітряних сил, ударів далекого радіусу дії та кібератаки, що нейтралізує російські підводні бази там".

Він допустив, що сили німецького Бундесверу в Литві, об'єднані з їхніми литовськими союзниками, виступлять краще, ніж продемонстрував сценарій. Однак, на його думку, "балтійські країни повинні бути готові, у найгіршому випадку, до боїв без додаткових підкріплень протягом двох тижнів".

Саме стільки часу, на його думку, знадобиться, щоб зібрати достатньо реальних наземних можливостей для втручання. Він вважає, що цим країнам потрібна комплексна оборонна концепція, подібна до Фінляндії, за якої їхні суспільства можуть швидко вступити у війну у разі необхідності.

Годжес нагадав, що після повномасштабного російського вторгнення в Україну Швеція та Фінляндія увійшли до НАТО. Це дало НАТО можливість зробити Балтійське море внутрішнім морем НАТО, а Балтійські держави отримали "глибину", якої раніше не існувало.

Наприклад, підтримати Латвію може Швеція. У цьому контексті він відзначив зміцнення Швецією острова Готланд. Подібні процеси, вважає він, мають відбутися на Шпіцбергені з боку норвежців та Фарерських островах з боку Данії.

Ми також повинні припустити, що Росія розпочне авіаційні, ракетні або дронові атаки на всі морські порти та аеропорти НАТО в рамках будь-якої атаки такого ж масштабу, з якою українці стикаються щоночі. Ми ще не готові до цього. Протиповітряна оборона НАТО потенційно достатньо потужна, щоб придушити або відбити такі атаки, але ми недостатньо тренуємося для таких операцій і не маємо резервів літаків та озброєння, які мали б.

Він додав, що Європа має відпрацювати подібний напад з врахуванням сценарію, що США не вживуть оборонних заходів або вагатимуться з ними.