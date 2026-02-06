Как НАТО может остановить нападение России на страны Балтии — аргументы генерала Годжеса

Проведенные странами НАТО военные игры продемонстрировали, что защитить восточный фланг Североатлантического союза могут только слаженные и быстрые действия крупных стран, таких как Германия и Польша. Последствия этих военных игр проанализировал бывший офицер армии США генерал-лейтенант Бен Годжес.
Главные тезисы
- Поддержка победы Украины над Россией считается ключевым шагом в защите Европы от агрессии.
- Развитие киберзащиты и готовность к кибератакам на инфраструктуру играют важную роль в обеспечении безопасности в регионе.
Воздушная мощь НАТО остановит РФ — Годжес
Он напомнил, что смоделированный сценарий показал, что Россия, использовав всего 15 тысяч солдат, может успешно захватить важную территорию НАТО без необходимости большого количества войск и без массовых потерь.
По мнению Годжеса, проведенная военная игра дала несколько ценных уроков странам НАТО. И первый убежден, что лучший способ защитить Европу — это обеспечить победу Украины над Россией.
Также генерал пишет, что неспособность НАТО реагировать на гибридные операции в последние несколько лет добавила россиянам смелости и продемонстрировала уязвимости НАТО, в том числе "коллективное нежелание отвечать в соответствующей степени на провокации России".
Нам нужно развить чувство срочности в развитии нашей киберзащиты транспортных сетей, энергетических сетей и финансовых сетей. Мы также должны убедиться, что наши собственные наступательные кибервозможности готовы к использованию и оказывают разрушительное действие.
Он отметил, что во время военных игр не была достаточно учтена воздушная мощь.
Он добавил, что европейские страны НАТО имеют более 150 истребителей пятого поколения F-35. А Россия — всего несколько самолетов Су-57, и это не настоящие самолеты 5G. Кроме того, у страны НАТО есть мощные военные самолеты с радиолокационными станциями, а Россия "может вообще потерять эту жизненно важную возможность ведения воздушной войны благодаря усилиям Украины".
Игровой сценарий подчеркнул необходимость сдерживания России путем действий в другом месте, если Россия будет продвигаться в Сувалкском коридоре. Такой шаг должен означать, что наступательные киберудары парализуют российскую нефтегазовую инфраструктуру, а любое использование Россией Балтийского моря будет прекращено. Это перекроет поток незаконной нефти танкерами "теневого флота" в Китай и Индию, что повлияет на российскую экономику.
Также он написал, что такой шаг России следует сдерживать, сделав открытие коридора в Калининград бессмысленным путем нейтрализации российских баз и ракет с помощью авиации и высокоточных ударов большой дальности.
Кроме того, НАТО должна четко дать понять, что Кольский полуостров будет немедленно атакован с "использованием воздушных сил, ударов дальнего радиуса действия и кибератаки, что нейтрализует российские подводные базы там".
Он допустил, что силы германского Бундесвера в Литве, объединенные с их литовскими союзниками, выступят лучше, чем продемонстрировал сценарий. Однако, по его мнению, "балтийские страны должны быть готовы, в худшем случае, к боям без дополнительных подкреплений в течение двух недель".
Годжес напомнил, что после полномасштабного российского вторжения в Украину Швеция и Финляндия вошли в НАТО. Это дало НАТО возможность сделать Балтийское море внутренним морем НАТО, а Балтийские государства получили "глубину", ранее не существовавшую.
К примеру, поддержать Латвию может Швеция. В этом контексте он отметил укрепление Швецией острова Готланд. Подобные процессы, считает он, должны пройти на Шпицбергене со стороны норвежцев и Фарерских островах со стороны Дании.
Мы также должны предположить, что Россия приступит к авиационным, ракетным или дроновым атакам на все морские порты и аэропорты НАТО в рамках любой атаки такого же масштаба, с какой украинцы сталкиваются каждую ночь. Мы еще не готовы к этому. Противовоздушная оборона НАТО потенциально достаточно мощна, чтобы подавить или отразить такие атаки, но мы недостаточно тренируемся для таких операций и не имеем резервов самолетов и вооружений, которые бы имели.
Он добавил, что Европа должна отработать подобное нападение с учетом сценария, что США не примут оборонные меры или будут колебаться с ними.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-