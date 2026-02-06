Как НАТО может остановить нападение России на страны Балтии — аргументы генерала Годжеса

Проведенные странами НАТО военные игры продемонстрировали, что защитить восточный фланг Североатлантического союза могут только слаженные и быстрые действия крупных стран, таких как Германия и Польша. Последствия этих военных игр проанализировал бывший офицер армии США генерал-лейтенант Бен Годжес.

Воздушная мощь НАТО остановит РФ — Годжес

Он напомнил, что смоделированный сценарий показал, что Россия, использовав всего 15 тысяч солдат, может успешно захватить важную территорию НАТО без необходимости большого количества войск и без массовых потерь.

Годжес пишет, что конечный результат игры привел к "разрушению доверия к НАТО и потере стран Балтии, отрезанных от границ соседей, снова попали под господство России". Поделиться

По мнению Годжеса, проведенная военная игра дала несколько ценных уроков странам НАТО. И первый убежден, что лучший способ защитить Европу — это обеспечить победу Украины над Россией.

Российские силы значительно превосходили украинские до вторжения 2022, однако Украина остановила россиян. Фактическая помощь Украине в победе над Россией показала бы Путину, что он не может надеяться на победу над более мощными силами НАТО. Бен Годжес Военный эксперт

Также генерал пишет, что неспособность НАТО реагировать на гибридные операции в последние несколько лет добавила россиянам смелости и продемонстрировала уязвимости НАТО, в том числе "коллективное нежелание отвечать в соответствующей степени на провокации России".

Нам нужно развить чувство срочности в развитии нашей киберзащиты транспортных сетей, энергетических сетей и финансовых сетей. Мы также должны убедиться, что наши собственные наступательные кибервозможности готовы к использованию и оказывают разрушительное действие.

Он отметил, что во время военных игр не была достаточно учтена воздушная мощь.

Нерешительные правительства обычно гораздо охотнее разворачивают воздушные силы, чем наземные войска, а воздушная мощь НАТО превосходит российскую. Поделиться

Он добавил, что европейские страны НАТО имеют более 150 истребителей пятого поколения F-35. А Россия — всего несколько самолетов Су-57, и это не настоящие самолеты 5G. Кроме того, у страны НАТО есть мощные военные самолеты с радиолокационными станциями, а Россия "может вообще потерять эту жизненно важную возможность ведения воздушной войны благодаря усилиям Украины".

Игровой сценарий подчеркнул необходимость сдерживания России путем действий в другом месте, если Россия будет продвигаться в Сувалкском коридоре. Такой шаг должен означать, что наступательные киберудары парализуют российскую нефтегазовую инфраструктуру, а любое использование Россией Балтийского моря будет прекращено. Это перекроет поток незаконной нефти танкерами "теневого флота" в Китай и Индию, что повлияет на российскую экономику.

Также он написал, что такой шаг России следует сдерживать, сделав открытие коридора в Калининград бессмысленным путем нейтрализации российских баз и ракет с помощью авиации и высокоточных ударов большой дальности.

Кроме того, НАТО должна четко дать понять, что Кольский полуостров будет немедленно атакован с "использованием воздушных сил, ударов дальнего радиуса действия и кибератаки, что нейтрализует российские подводные базы там".

Он допустил, что силы германского Бундесвера в Литве, объединенные с их литовскими союзниками, выступят лучше, чем продемонстрировал сценарий. Однако, по его мнению, "балтийские страны должны быть готовы, в худшем случае, к боям без дополнительных подкреплений в течение двух недель".

Именно столько времени, по его мнению, понадобится собрать достаточно реальных наземных возможностей для вмешательства. Он считает, что этим странам нужна комплексная оборонная концепция, подобная Финляндии, при которой их общества могут быстро вступить в войну в случае необходимости. Поделиться

Годжес напомнил, что после полномасштабного российского вторжения в Украину Швеция и Финляндия вошли в НАТО. Это дало НАТО возможность сделать Балтийское море внутренним морем НАТО, а Балтийские государства получили "глубину", ранее не существовавшую.

К примеру, поддержать Латвию может Швеция. В этом контексте он отметил укрепление Швецией острова Готланд. Подобные процессы, считает он, должны пройти на Шпицбергене со стороны норвежцев и Фарерских островах со стороны Дании.

Мы также должны предположить, что Россия приступит к авиационным, ракетным или дроновым атакам на все морские порты и аэропорты НАТО в рамках любой атаки такого же масштаба, с какой украинцы сталкиваются каждую ночь. Мы еще не готовы к этому. Противовоздушная оборона НАТО потенциально достаточно мощна, чтобы подавить или отразить такие атаки, но мы недостаточно тренируемся для таких операций и не имеем резервов самолетов и вооружений, которые бы имели.

Он добавил, что Европа должна отработать подобное нападение с учетом сценария, что США не примут оборонные меры или будут колебаться с ними.