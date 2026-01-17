Столтенберг оцінив загрозу нападу РФ на країни НАТО — чи можна запобігти агресії

Колишній генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг визнав, що Росія є викликом безпеці блоку, адже вона показала, що готова застосувати військову силу проти сусіда.
Головні тези:
- НАТО може запобігти нападу РФ на країни-члени шляхом утримування сильного стримування та надійної оборони.
- Важливо підтримувати діалог з Росією для припинення війни в Україні та розвитку нової архітектури контролю над озброєннями.
- Разом з партнерами НАТО, країни-члени витрачають достатні ресурси на оборону для забезпечення безпеки та стійкості.
Чи можна ще запобігти нападу РФ на країни НАТО: Столтенберг оцінив загрозу
Доки НАТО буде триматися разом і забезпечуватиме надійне стримування та оборону, країни-члени Альянсу не зазнають нападу з боку Росії.
Водночас Столтенберг визнав, що Росія є викликом безпеці блоку, адже вона показала, що готова застосувати військову силу проти сусіда.
Він зауважив, що поки триває війна в Україні, у Росії "більш ніж достатньо справ".
Він упевнений, що Альянс у разі нападу впорається, бо має надійну оборону, до того ж "усі партнери НАТО зараз витрачають щонайменше два відсотки свого ВВП на оборону", що вважалося неможливим ще кілька років тому.
Разом із тим, поряд із надійним стримуванням, за словами колишнього генерального секретаря, НАТО "потрібен діалог з Росією".
По-перше, нам потрібно поговорити з Росією про припинення війни в Україні, так само як це робимо ми — Сполучені Штати та інші. По-друге, у певний момент нам потрібно поговорити про нову архітектуру контролю над озброєннями. Навіть під час холодної війни нам вдавалося обмежити ядерну зброю, але ця архітектура перестала існувати. І по-третє, нам потрібно поговорити з Росією як із сусідом.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-