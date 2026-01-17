Столтенберг оценил угрозу нападения РФ на страны НАТО — можно ли предотвратить агрессию
Мир
Столтенберг оценил угрозу нападения РФ на страны НАТО — можно ли предотвратить агрессию

Столтенберг
Бывший генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг признал, что Россия вызов безопасности блока, ведь она показала, что готова применить военную силу против соседа.

Главные тезисы

  • НАТО способно предотвратить нападение России на страны-члены через сильное сдерживание и надежную оборону.
  • Важно поддерживать диалог с Россией для прекращения войны в Украине и развития новой архитектуры контроля над вооружениями.
  • Наряду с надежным сдерживанием, НАТО выделяет достаточные ресурсы на оборону для обеспечения безопасности региона.

Можно ли еще предотвратить нападение РФ на страны НАТО: Столтенберг оценил угрозу

Пока НАТО будет держаться вместе и будет обеспечивать надежное сдерживание и оборону, страны-члены Альянса не подвергаются нападению со стороны России.

Нам удавалось делать это более 40 лет во время холодной войны, нам удавалось это и впоследствии, и мы должны продолжать это делать. Мы просто должны убедиться, что не создаем самосовершаемых пророчеств.

Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг

Эксгенсек НАТО

В то же время Столтенберг признал, что Россия вызов безопасности блока, ведь она показала, что готова применить военную силу против соседа.

Но Украина не является членом НАТО, и важно, чтобы мы не допускали никаких ошибок воли и способности всех союзников по НАТО защищаться. Это лучший способ предотвратить нападение.

Он отметил, что пока идет война в Украине, в России "более чем достаточно дел".

Там (в Украине — ред.) развернуто более 80 процентов российской армии. Если мы посмотрим через норвежско-российскую границу, мы увидим, что многие войска были переброшены с Кольского полуострова в Украину. Но когда война закончится, а надеемся, что это произойдет в ближайшее время, эти войска будут передислоцированы ближе к границам НАТО.

Он уверен, что Альянс в случае нападения справится, поскольку имеет надежную оборону, к тому же "все партнеры НАТО сейчас тратят не менее двух процентов своего ВВП на оборону", что считалось невозможным еще несколько лет назад.

Вместе с тем, наряду с надежным сдерживанием, по словам бывшего генерального секретаря, НАТО "нужен диалог с Россией".

Во-первых, нам нужно поговорить с Россией о прекращении войны в Украине, равно как это делаем мы Соединенные Штаты и другие. Во-вторых, в какой-то момент нам нужно поговорить о новой архитектуре контроля над вооружениями. Даже в холодную войну нам удавалось ограничить ядерное оружие, но эта архитектура перестала существовать. И в третьих, нам нужно поговорить с Россией как с соседом.

