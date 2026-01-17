Столтенберг оценил угрозу нападения РФ на страны НАТО — можно ли предотвратить агрессию

Бывший генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг признал, что Россия вызов безопасности блока, ведь она показала, что готова применить военную силу против соседа.

Можно ли еще предотвратить нападение РФ на страны НАТО: Столтенберг оценил угрозу

Пока НАТО будет держаться вместе и будет обеспечивать надежное сдерживание и оборону, страны-члены Альянса не подвергаются нападению со стороны России.

Нам удавалось делать это более 40 лет во время холодной войны, нам удавалось это и впоследствии, и мы должны продолжать это делать. Мы просто должны убедиться, что не создаем самосовершаемых пророчеств. Йенс Столтенберг Эксгенсек НАТО

В то же время Столтенберг признал, что Россия вызов безопасности блока, ведь она показала, что готова применить военную силу против соседа.

Но Украина не является членом НАТО, и важно, чтобы мы не допускали никаких ошибок воли и способности всех союзников по НАТО защищаться. Это лучший способ предотвратить нападение. Поделиться

Он отметил, что пока идет война в Украине, в России "более чем достаточно дел".

Там (в Украине — ред.) развернуто более 80 процентов российской армии. Если мы посмотрим через норвежско-российскую границу, мы увидим, что многие войска были переброшены с Кольского полуострова в Украину. Но когда война закончится, а надеемся, что это произойдет в ближайшее время, эти войска будут передислоцированы ближе к границам НАТО. Поделиться

Он уверен, что Альянс в случае нападения справится, поскольку имеет надежную оборону, к тому же "все партнеры НАТО сейчас тратят не менее двух процентов своего ВВП на оборону", что считалось невозможным еще несколько лет назад.

Вместе с тем, наряду с надежным сдерживанием, по словам бывшего генерального секретаря, НАТО "нужен диалог с Россией".