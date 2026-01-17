НАТО все ближе к коллапсу — во Франции призывают к выходу из блока
Франция может выйти из НАТО
Источник:  Berliner Zeitung

Последние действия президента США Дональда Трампа на международной арене привели к тому, что все больше людей прочат распад НАТО. Более того, в парламент Франции уже внесли предложение о выходе страны из Альянса.

  • Выход из НАТО рассматривается как шаг Франции к восстановлению военной и дипломатической независимости.
  • Президент США стал причиной усиления обсуждений касательно коллапса НАТО.

Рассмотреть такой сценарий на официальном уровне предлагает вице-председатель Национального собрания и член парламента от левой партии "Непокорная Франция" Клеманс Гетте.

Она обратила внимание на то, что выход из НАТО уже давно является позицией ее политической силы.

Однако эта тема стала крайне актуальна на фоне того, какие шаги предпринимает Дональд Трамп.

Гетте призывает мир и Францию не игнорировать тот факт, что США решили “официально вернуться к имперской политике”.

Она напомнила о незаконном вторжении американских войск в Венесуэлу, постоянном запугивании суверенных государств, угрозах аннексии Гренландии, безосновательных санкциях против европейских чиновников, а также "хищнических торговых соглашений", к которым Трамп склонил ЕС "под давлением".

Более того, Гетте призывает не забывать об организованном вмешательстве США в европейские выборы в пользу крайне правых.

Выход из НАТО позволил бы Франции восстановить свою военную и дипломатическую независимость, — считает политик.

