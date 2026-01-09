Вице-спикер парламента Франции Клеманс Гетте заявляет, что вынесет на обсуждение вопрос о выходе ее страны из НАТО.

Во Франции задумались о выходе из НАТО

Об этом она написала на своей странице в X.

Соединенные Штаты Трампа похитили главу государства в Венесуэле. Соединенные Штаты Трампа поддерживают и оказывают военную помощь геноциду в Палестине. Соединенные Штаты Трампа — угроза Гренландии из-за возможной вооруженной аннексии. Соединенные Штаты Трампа бомбят народы, полностью нарушая международное право.

Les États-Unis de Trump kidnappent un chef d'État au Venezuela.



Les États-Unis de Trump soutiennent et appuient militairement un génocide en Palestine.



Les États-Unis de Trump menacent le Groenland d'une annexion armée.



Les États-Unis de Trump bombardent des peuples en… pic.twitter.com/RcSlotN1cV — Clémence Guetté (@Clemence_Guette) January 8, 2026

Более чем когда-либо возникает вопрос об участии Франции в Организации Североатлантического договора, военном альянсе, который управляется и обслуживает США. Я представляю предложение резолюции о плановом выходе из НАТО, начиная с выхода из ее интегрированного командования. Поделиться

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Соединенные Штаты могут оказаться перед необходимостью выбирать между реализацией планов по Гренландии и сохранением НАТО.