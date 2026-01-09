Выход Франции из НАТО. Вице-спикер парламента Гетте призывает к обсуждению
Выход Франции из НАТО. Вице-спикер парламента Гетте призывает к обсуждению

Вице-спикер парламента Франции Клеманс Гетте заявляет, что вынесет на обсуждение вопрос о выходе ее страны из НАТО.

Главные тезисы

  • Инициатива выхода Франции из НАТО вызвана растущими рисками и вмешательством со стороны президента США.
  • Предложение резолюции о выходе из НАТО начинается с выхода из интегрированного командования, вызывая обсуждение важных вопросов безопасности и стратегии страны.

Во Франции задумались о выходе из НАТО

Об этом она написала на своей странице в X.

Соединенные Штаты Трампа похитили главу государства в Венесуэле. Соединенные Штаты Трампа поддерживают и оказывают военную помощь геноциду в Палестине. Соединенные Штаты Трампа — угроза Гренландии из-за возможной вооруженной аннексии. Соединенные Штаты Трампа бомбят народы, полностью нарушая международное право.

Более чем когда-либо возникает вопрос об участии Франции в Организации Североатлантического договора, военном альянсе, который управляется и обслуживает США. Я представляю предложение резолюции о плановом выходе из НАТО, начиная с выхода из ее интегрированного командования.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Соединенные Штаты могут оказаться перед необходимостью выбирать между реализацией планов по Гренландии и сохранением НАТО.

Также Трамп снова заявил, что именно он заставил страны НАТО увеличить оборонные расходы до 5% ВВП.

