Вице-спикер парламента Франции Клеманс Гетте заявляет, что вынесет на обсуждение вопрос о выходе ее страны из НАТО.
Главные тезисы
- Инициатива выхода Франции из НАТО вызвана растущими рисками и вмешательством со стороны президента США.
- Предложение резолюции о выходе из НАТО начинается с выхода из интегрированного командования, вызывая обсуждение важных вопросов безопасности и стратегии страны.
Во Франции задумались о выходе из НАТО
Об этом она написала на своей странице в X.
Соединенные Штаты Трампа похитили главу государства в Венесуэле. Соединенные Штаты Трампа поддерживают и оказывают военную помощь геноциду в Палестине. Соединенные Штаты Трампа — угроза Гренландии из-за возможной вооруженной аннексии. Соединенные Штаты Трампа бомбят народы, полностью нарушая международное право.
Les États-Unis de Trump kidnappent un chef d'État au Venezuela.— Clémence Guetté (@Clemence_Guette) January 8, 2026
Les États-Unis de Trump soutiennent et appuient militairement un génocide en Palestine.
Les États-Unis de Trump menacent le Groenland d'une annexion armée.
Les États-Unis de Trump bombardent des peuples en… pic.twitter.com/RcSlotN1cV
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Соединенные Штаты могут оказаться перед необходимостью выбирать между реализацией планов по Гренландии и сохранением НАТО.
Также Трамп снова заявил, что именно он заставил страны НАТО увеличить оборонные расходы до 5% ВВП.
