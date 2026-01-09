Вихід Франції з НАТО. Віце-спікерка парламенту Гетте закликає до обговорення
Вихід Франції з НАТО. Віце-спікерка парламенту Гетте закликає до обговорення

Франція
Джерело:  online.ua

Віце-спікерка парламенту Франції Клеманс Гетте заявляє, що винесе на обговорення питання про вихід її країни з НАТО.

Головні тези:

  • Віце-спікерка парламенту Франції виступає за обговорення можливого виходу країни з НАТО через зростаючі ризики та необхідність збереження своєї безпеки.
  • Ініціатива Клеманс Гетте є відгуком на політику президента США у справах міжнародних відносин.

У Франції задумалися щодо виходу з НАТО

Про це вона написала на своїй сторінці в Х.

Сполучені Штати Трампа викрали главу держави у Венесуелі. Сполучені Штати Трампа підтримують і надають військову допомогу геноциду у Палестині. Сполучені Штати Трампа — загроза для Гренландії через можливу збройну анексію. Сполучені Штати Трампа бомблять народи, повністю порушуючи міжнародне право.

Більше ніж будь-коли виникає питання про участь Франції в Організації Північноатлантичного договору, військовому альянсі, який керується і обслуговує США. Я подаю пропозицію резолюції щодо планового виходу з НАТО, починаючи з виходу з її інтегрованого командування.

Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що Сполучені Штати можуть опинитися перед необхідністю обирати між реалізацією планів щодо Гренландії та збереженням НАТО.

Також Трамп знову заявив, що саме він змусив країни НАТО збільшити оборонні витрати до 5% ВВП.

