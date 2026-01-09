Віце-спікерка парламенту Франції Клеманс Гетте заявляє, що винесе на обговорення питання про вихід її країни з НАТО.

У Франції задумалися щодо виходу з НАТО

Про це вона написала на своїй сторінці в Х.

Сполучені Штати Трампа викрали главу держави у Венесуелі. Сполучені Штати Трампа підтримують і надають військову допомогу геноциду у Палестині. Сполучені Штати Трампа — загроза для Гренландії через можливу збройну анексію. Сполучені Штати Трампа бомблять народи, повністю порушуючи міжнародне право.

Les États-Unis de Trump kidnappent un chef d'État au Venezuela.



Les États-Unis de Trump soutiennent et appuient militairement un génocide en Palestine.



Les États-Unis de Trump menacent le Groenland d'une annexion armée.



Les États-Unis de Trump bombardent des peuples en… pic.twitter.com/RcSlotN1cV — Clémence Guetté (@Clemence_Guette) January 8, 2026

Більше ніж будь-коли виникає питання про участь Франції в Організації Північноатлантичного договору, військовому альянсі, який керується і обслуговує США. Я подаю пропозицію резолюції щодо планового виходу з НАТО, починаючи з виходу з її інтегрованого командування. Поширити

Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що Сполучені Штати можуть опинитися перед необхідністю обирати між реалізацією планів щодо Гренландії та збереженням НАТО.