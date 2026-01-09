Віце-спікерка парламенту Франції Клеманс Гетте заявляє, що винесе на обговорення питання про вихід її країни з НАТО.
Головні тези:
- Віце-спікерка парламенту Франції виступає за обговорення можливого виходу країни з НАТО через зростаючі ризики та необхідність збереження своєї безпеки.
- Ініціатива Клеманс Гетте є відгуком на політику президента США у справах міжнародних відносин.
У Франції задумалися щодо виходу з НАТО
Про це вона написала на своїй сторінці в Х.
Сполучені Штати Трампа викрали главу держави у Венесуелі. Сполучені Штати Трампа підтримують і надають військову допомогу геноциду у Палестині. Сполучені Штати Трампа — загроза для Гренландії через можливу збройну анексію. Сполучені Штати Трампа бомблять народи, повністю порушуючи міжнародне право.
Les États-Unis de Trump kidnappent un chef d'État au Venezuela.— Clémence Guetté (@Clemence_Guette) January 8, 2026
Les États-Unis de Trump soutiennent et appuient militairement un génocide en Palestine.
Les États-Unis de Trump menacent le Groenland d'une annexion armée.
Les États-Unis de Trump bombardent des peuples en… pic.twitter.com/RcSlotN1cV
Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що Сполучені Штати можуть опинитися перед необхідністю обирати між реалізацією планів щодо Гренландії та збереженням НАТО.
Також Трамп знову заявив, що саме він змусив країни НАТО збільшити оборонні витрати до 5% ВВП.
