Останні дії президента США Дональда Трампа на міжнародній арені призвели до того, що дедалі більше людей пророкують розпад НАТО. Ба більше, до парламенту Франції уже внесли пропозицію про вихід країни з Альянсу.

Франція може вийти з НАТО

Розглянути такий сценарій на офіційному рівні пропонує віце-голова Національних зборів і член парламенту від лівої партії "Непокірна Франція" Клеманс Гетте.

Вона звернула увагу на те, що вихід з НАТО уже давно є позицією її політичної сили.

Однак ця тема стала вкрай актуальною на тлі того, до яких кроків вдається Дональд Трамп.

Гетте закликає світ та Францію не ігнорувати той факт, що США вирішили “офіційно повернутися до неприхованої імперської політики".

Політикиня нагадала про незаконне вторгнення американських військ у Венесуелу, постійне залякування суверенних держав, погрози анексії Гренландії, безпідставні санкції проти європейських посадовців, а також "хижацькі торговельні угоди", до яких Трамп схилив ЄС “під тиском”.

Ба більше, Гетте закликає не забувати про організоване втручання США в європейські вибори на користь крайніх правих.