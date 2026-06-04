У России есть "окно возможностей" для нападения на страны Балтии — генерал Пуданс
Категория
Мир
Дата публикации

У России есть "окно возможностей" для нападения на страны Балтии — генерал Пуданс

Пуданс
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Источник:  The Financial Times

Россия получила значительный опыт применения беспилотников во время войны, являющейся преимуществом над странами НАТО, и может попытаться воспользоваться «окном возможностей» до конца 2028 года для нападения на страны Балтии.

Главные тезисы

  • Россия имеет опыт применения беспилотников, что дает ей преимущество в возможном нападении на страны Балтии.
  • Владение массовым производством дронов и их быстрая адаптация к условиям боевых действий создает серьезную угрозу для восточного фланга НАТО.

Россия может напасть на страны Балтии до конца 2028 года — Пуданс

Об этом предупредил главнокомандующий Вооруженными силами Латвии Каспарс Пуданс. По словам генерала, преимущество Москвы заключается не в наличии лучших технологий, а в ее способности массово производить дроны и быстро адаптировать их к условиям боевых действий.

Их преимущество — в масштабах производства дронов. Они способны быстро пополнять запасы и обеспечивать большие объемы применения.

Латвийский генерал предостерег, что Россия может воспользоваться медленными темпами перевооружения Европы, поскольку большинство программ модернизации армий дадут результат только ориентировочно с 2029 года.

Будь я в Кремле, я бы сказал, что если мы что-то и будем делать, то должны сделать это до конца 2028 года.

Отмечается, что любой прямой конфликт между Россией и НАТО может начаться с стран Балтии, которые считаются уязвимыми из-за близости России и медленных темпов укрепления обороны восточного фланга Альянса.

Пуданс подчеркнул, что России не хватает сил для масштабного вторжения из-за войны в Украине, но после ее завершения угроза может быстро возрасти.

Мы исходим из того, что агрессия в той или иной форме может произойти хотя бы сегодня вечером.

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