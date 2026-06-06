Потужна "бавовна" накрила російські нафтобази і порти — відео

Протягом ночі 5-6 червня українські дрони атакували російські військові цілі як на території РФ, так і на ТОТ. Наразі палають масштабні пожежі на нафтобазах, а також зафіксовано ураження портової інфраструктури в Маріуполі та Кронштадті.

“Бавовна” в Росії 5-6 червня — які наслідки

Вранці гучні вибухи прогриміли в Усть-Лабінську Краснодарського краю РФ.

За словами очевидців, дрони поцілили місцеву нафтобазу — почалася потужна пожежа.

Згодом стало відомо про атаку на морський порт у тимчасово окупованому Маріуполі — район навколо нього огорнув густий дим.

Ба більше, загорілася нафтобаза у тимчасово окупованому місті Зугрес Донецької області.

Російські опозиційні ЗМІ повідомляють, що безпілотники здійснили атаку на порт Кронштадта в Балтійському морі: там виникло кілька осередків займання.

Також Санкт-Петербурзі та Ленінградській області оголошували повітряну тривогу через загрозу БпЛА.

У Петергофі дрони намагалися атакувати нафтобазу — про це свідчить OSINT-аналіз Телеграм-каналу ASTRA.

Осередок займання на фотографіях очевидців з Петергофа розташований приблизно в районі факультету прикладної математики СПбГУ. У безпосередній близькості до навчального корпусу розташована Петергофська нафтобаза. Поширити

Губернатор Ленінградської області заявив про нібито знищення 86 БПЛА, які атакували регіон уранці 6 червня.