Потужна "бавовна" накрила російські нафтобази і порти — відео
Категорія
Події
Дата публікації

Потужна "бавовна" накрила російські нафтобази і порти — відео

“Бавовна” в Росії 5-6 червня - які наслідки
Джерело:  online.ua

Протягом ночі 5-6 червня українські дрони атакували російські військові цілі як на території РФ, так і на ТОТ. Наразі палають масштабні пожежі на нафтобазах, а також зафіксовано ураження портової інфраструктури в Маріуполі та Кронштадті.

Головні тези:

  • Вогонь охопив нафтобазу у тимчасово окупованому місті Зугрес Донецької області.
  • На території порту Маріуполя також дуже гучно, піднімається густий дим.

“Бавовна” в Росії 5-6 червня — які наслідки

Вранці гучні вибухи прогриміли в Усть-Лабінську Краснодарського краю РФ.

За словами очевидців, дрони поцілили місцеву нафтобазу — почалася потужна пожежа.

Згодом стало відомо про атаку на морський порт у тимчасово окупованому Маріуполі — район навколо нього огорнув густий дим.

Ба більше, загорілася нафтобаза у тимчасово окупованому місті Зугрес Донецької області.

Російські опозиційні ЗМІ повідомляють, що безпілотники здійснили атаку на порт Кронштадта в Балтійському морі: там виникло кілька осередків займання.

Також Санкт-Петербурзі та Ленінградській області оголошували повітряну тривогу через загрозу БпЛА.

У Петергофі дрони намагалися атакувати нафтобазу — про це свідчить OSINT-аналіз Телеграм-каналу ASTRA.

Осередок займання на фотографіях очевидців з Петергофа розташований приблизно в районі факультету прикладної математики СПбГУ. У безпосередній близькості до навчального корпусу розташована Петергофська нафтобаза.

Губернатор Ленінградської області заявив про нібито знищення 86 БПЛА, які атакували регіон уранці 6 червня.

Дуже гучно було й у місті Узлова Тульської області Росії, там також почалася пожежа.

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