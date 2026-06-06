Потужна "бавовна" накрила російські нафтобази і порти — відео

Протягом ночі 5-6 червня українські дрони атакували російські військові цілі як на території РФ, так і на ТОТ. Наразі палають масштабні пожежі на нафтобазах, а також зафіксовано ураження портової інфраструктури в Маріуполі та Кронштадті.
Головні тези:
- Вогонь охопив нафтобазу у тимчасово окупованому місті Зугрес Донецької області.
- На території порту Маріуполя також дуже гучно, піднімається густий дим.
“Бавовна” в Росії 5-6 червня — які наслідки
Вранці гучні вибухи прогриміли в Усть-Лабінську Краснодарського краю РФ.
За словами очевидців, дрони поцілили місцеву нафтобазу — почалася потужна пожежа.
Згодом стало відомо про атаку на морський порт у тимчасово окупованому Маріуполі — район навколо нього огорнув густий дим.
Ба більше, загорілася нафтобаза у тимчасово окупованому місті Зугрес Донецької області.
Російські опозиційні ЗМІ повідомляють, що безпілотники здійснили атаку на порт Кронштадта в Балтійському морі: там виникло кілька осередків займання.
Також Санкт-Петербурзі та Ленінградській області оголошували повітряну тривогу через загрозу БпЛА.
У Петергофі дрони намагалися атакувати нафтобазу — про це свідчить OSINT-аналіз Телеграм-каналу ASTRA.
Губернатор Ленінградської області заявив про нібито знищення 86 БПЛА, які атакували регіон уранці 6 червня.
Дуже гучно було й у місті Узлова Тульської області Росії, там також почалася пожежа.
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