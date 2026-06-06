Украина извинилась перед Грецией за инцидент с морским дроном

Украинские власти официально попросили прощения в Греции за инцидент с морским дроном, который в мае обнаружили в греческих территориальных водах вблизи острова Лефкада в Ионическом море.

Украина объяснила Греции все обстоятельства

С официальным заявлением по этому поводу выступил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

Он обратил внимание Греции на то, что появление украинского дрона в ее водах стало результатом обстоятельств, вызванных захватнической войной против Украины.

По словам Тихого, актуальные вызовы международной и региональной безопасности, в частности морской безопасности и деятельности российского "теневого флота", являются предметом обеспокоенности как Греции, так и Украины.

Украина отмечает свою приверженность нормам международного права и принципам гражданской морской безопасности, отмечая свою заинтересованность в предотвращении подобных случаев в будущем. Георгий Тихий Спикер МИД Украины

На этом фоне спикер дипломатического ведомства подчеркнул, что украинские власти "приносят свои извинения за инцидент".