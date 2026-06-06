Украина извинилась перед Грецией за инцидент с морским дроном
Категория
Украина
Дата публикации

Украина извинилась перед Грецией за инцидент с морским дроном

МИД Украины
Украина объяснила Греции все обстоятельства
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Украинские власти официально попросили прощения в Греции за инцидент с морским дроном, который в мае обнаружили в греческих территориальных водах вблизи острова Лефкада в Ионическом море.

Главные тезисы

  • Как утверждают греческие СМИ, речь идет об украинском дроне "Казак Мамай".
  • По предварительным данным, у него произошла неисправность дистанционного управления.

Украина объяснила Греции все обстоятельства

С официальным заявлением по этому поводу выступил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

Он обратил внимание Греции на то, что появление украинского дрона в ее водах стало результатом обстоятельств, вызванных захватнической войной против Украины.

По словам Тихого, актуальные вызовы международной и региональной безопасности, в частности морской безопасности и деятельности российского "теневого флота", являются предметом обеспокоенности как Греции, так и Украины.

Украина отмечает свою приверженность нормам международного права и принципам гражданской морской безопасности, отмечая свою заинтересованность в предотвращении подобных случаев в будущем.

Георгий Тихий

Георгий Тихий

Спикер МИД Украины

На этом фоне спикер дипломатического ведомства подчеркнул, что украинские власти "приносят свои извинения за инцидент".

По словам Тихого, официальный Киев, как и Афины, остаются привержены дальнейшему углублению дружеских отношений между двумя странами, а также развитию конструктивного диалога во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

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