Украина извинилась перед Грецией за инцидент с морским дроном

Украинские власти официально попросили прощения в Греции за инцидент с морским дроном, который в мае обнаружили в греческих территориальных водах вблизи острова Лефкада в Ионическом море.
Главные тезисы
- Как утверждают греческие СМИ, речь идет об украинском дроне "Казак Мамай".
- По предварительным данным, у него произошла неисправность дистанционного управления.
Украина объяснила Греции все обстоятельства
С официальным заявлением по этому поводу выступил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.
Он обратил внимание Греции на то, что появление украинского дрона в ее водах стало результатом обстоятельств, вызванных захватнической войной против Украины.
По словам Тихого, актуальные вызовы международной и региональной безопасности, в частности морской безопасности и деятельности российского "теневого флота", являются предметом обеспокоенности как Греции, так и Украины.
На этом фоне спикер дипломатического ведомства подчеркнул, что украинские власти "приносят свои извинения за инцидент".
По словам Тихого, официальный Киев, как и Афины, остаются привержены дальнейшему углублению дружеских отношений между двумя странами, а также развитию конструктивного диалога во всех сферах, представляющих взаимный интерес.
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