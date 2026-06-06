Україна перепросила у Греції за інцидент із морським дроном

Українська влада офіційно попросила вибачення у Греції за інцидент із морським дроном, який у травні виявили в грецьких територіальних водах поблизу острова Лефкада в Іонічному морі.

Україна пояснила Греції усі обставини

З офіційною заявою з цього приводу виступив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Він звернув увагу Греції на те, що поява українського дрона у її водах стала результатом обставин, спричинених загарбницькою війною проти України.

За словами Тихого, актуальні виклики міжнародній та регіональній безпеці, зокрема морській безпеці та діяльності російського "тіньового флоту", є предметом спільної занепокоєності як Греції, так і України.

Україна наголошує на своїй прихильності нормам міжнародного права та принципам цивільної морської безпеки, зазначаючи свою зацікавленість у запобіганні подібним випадкам у майбутньому. Георгій Тихий Речник МЗС України

На цьому тлі спікер дипломатичного відомства наголосив, що українська влада "висловлює свої вибачення за інцидент".