Україна перепросила у Греції за інцидент із морським дроном
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна перепросила у Греції за інцидент із морським дроном

МЗС України
Україна та Греція

Українська влада офіційно попросила вибачення у Греції за інцидент із морським дроном, який у травні виявили в грецьких територіальних водах поблизу острова Лефкада в Іонічному морі.

Головні тези:

  • Як стверджують грецькі ЗМІ, йдеться про український дрон"Козак Мамай".
  • За попередніми даними, у нього сталася несправність дистанційного керування. 

Україна пояснила Греції усі обставини

З офіційною заявою з цього приводу виступив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Він звернув увагу Греції на те, що поява українського дрона у її водах стала результатом обставин, спричинених загарбницькою війною проти України.

За словами Тихого, актуальні виклики міжнародній та регіональній безпеці, зокрема морській безпеці та діяльності російського "тіньового флоту", є предметом спільної занепокоєності як Греції, так і України.

Україна наголошує на своїй прихильності нормам міжнародного права та принципам цивільної морської безпеки, зазначаючи свою зацікавленість у запобіганні подібним випадкам у майбутньому.

Георгій Тихий

Георгій Тихий

Речник МЗС України

На цьому тлі спікер дипломатичного відомства наголосив, що українська влада "висловлює свої вибачення за інцидент".

За словами Тихого, офіційний Київ, як і Афіни, залишаються відданими подальшому поглибленню дружніх відносин між двома країнами, а також розвитку конструктивного діалогу в усіх сферах, що становлять взаємний інтерес.

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