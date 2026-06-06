Україна перепросила у Греції за інцидент із морським дроном

Українська влада офіційно попросила вибачення у Греції за інцидент із морським дроном, який у травні виявили в грецьких територіальних водах поблизу острова Лефкада в Іонічному морі.
Головні тези:
- Як стверджують грецькі ЗМІ, йдеться про український дрон"Козак Мамай".
- За попередніми даними, у нього сталася несправність дистанційного керування.
Україна пояснила Греції усі обставини
З офіційною заявою з цього приводу виступив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.
Він звернув увагу Греції на те, що поява українського дрона у її водах стала результатом обставин, спричинених загарбницькою війною проти України.
За словами Тихого, актуальні виклики міжнародній та регіональній безпеці, зокрема морській безпеці та діяльності російського "тіньового флоту", є предметом спільної занепокоєності як Греції, так і України.
На цьому тлі спікер дипломатичного відомства наголосив, що українська влада "висловлює свої вибачення за інцидент".
За словами Тихого, офіційний Київ, як і Афіни, залишаються відданими подальшому поглибленню дружніх відносин між двома країнами, а також розвитку конструктивного діалогу в усіх сферах, що становлять взаємний інтерес.
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