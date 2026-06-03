Греція оголосила демарш Україні після виявлення дрона з вибухівкою

Речниця грецького Міністерства закордонних справ Лана Зохіу офіційно підтвердила, що її країна оголосила офіційний дипломатичний протест Україні через знайдений на узбережжі острова Лефкада морський дрон з вибухівкою.

Греція добивається вибачень від української влади

Як повідомляє видання Kathimerini, грецька влада не має жодних сумнівів у тому, що це дрон України, який "діяв від її імені".

Це також підтверджують результати перевірок грецьких правоохоронців.

Офіційні Афіни мають у своєму розпорядженні дані про те, що морський дрон був "частиною ширшої операції, в якій мали брати участь й інші подібні системи для ураження суден, що служать російським інтересам".

Наразі грецька влада робить все можливе, щоб Україна, мовляв, визнала свою помилку та попросила вибачення.

Окрім того, Афіни хочуть добитися виведення всіх бойових дронів, що залишилися, із Середземномор'я.

Як стверджують грецькі медіа, йдеться про модель "Козак Мамай" — його нібито знайшли рибалки біля острова Лефкада.

За попередніми даними, у нього сталася несправність дистанційного керування — дрон перевозив 100 кг вибухівки.