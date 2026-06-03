Сили оборони зупинили НПС “Зензеватка” у Волгоградській області
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили оборони зупинили НПС “Зензеватка” у Волгоградській області

Генштаб ЗСУ
Україна продовжує знищувати нафтову промисловість РФ

Генеральний штаб офіційно підтвердив зупинку перекачування нафти на нафтоперекачувальній станції “Зензеватка” у Волгоградській області РФ. Цього вдалося добитися завдяки ураженню, яке 2 червня 2026 року здійснили Сили оборони України.

Головні тези:

  • Також уражено радіотехнічну систему ближньої навігації РБСН-4Н на аеродромі “Саки”.
  • Окрім того, не зміг ворог вберегти свій склад боєприпасів та БпЛА на Донеччині.

Україна продовжує знищувати нафтову промисловість РФ

Підтверджено зупинку перекачування нафти на нафтоперекачувальній станції “Зензеватка” у Волгоградській області рф) внаслідок ураження 2 червня 2026 року, — йдеться в офіційній заяві Генштабу ЗСУ.

Окрім того, вказано, що за результатами попередніх уражень підтверджено пошкодження технологічної естакади, установки первинної переробки нафти АВТ та двох резервуарів РВС-5000 на НПЗ “Ильский” (Краснодарський край, РФ) . Як уже згадувалося раніше, ця атака відбулася 2 червня.

Також Генеральний штаб розкриває наслідки удару 30 травня 2026 року по полігону “Приморський Посад” (Приморський Посад, ТОТ Запорізької обл.)

Як виявилося, Сили оборони України змогли успішно знищити укриття для особового складу ворога. Ба більше, ліквідовано близько 30 російських загарбників.

Сили оборони України й надалі системно вживатимуть заходів для послаблення військово-економічного потенціалу російських окупантів та примушення рф до припинення збройної агресії проти України. Далі буде! Слава Україні! — наголосили в Генштабі ЗСУ.

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