Сили оборони зупинили НПС “Зензеватка” у Волгоградській області

Генеральний штаб офіційно підтвердив зупинку перекачування нафти на нафтоперекачувальній станції “Зензеватка” у Волгоградській області РФ. Цього вдалося добитися завдяки ураженню, яке 2 червня 2026 року здійснили Сили оборони України.

Україна продовжує знищувати нафтову промисловість РФ

Підтверджено зупинку перекачування нафти на нафтоперекачувальній станції “Зензеватка” у Волгоградській області рф) внаслідок ураження 2 червня 2026 року, — йдеться в офіційній заяві Генштабу ЗСУ. Поширити

Окрім того, вказано, що за результатами попередніх уражень підтверджено пошкодження технологічної естакади, установки первинної переробки нафти АВТ та двох резервуарів РВС-5000 на НПЗ “Ильский” (Краснодарський край, РФ) . Як уже згадувалося раніше, ця атака відбулася 2 червня.

Також Генеральний штаб розкриває наслідки удару 30 травня 2026 року по полігону “Приморський Посад” (Приморський Посад, ТОТ Запорізької обл.)

Як виявилося, Сили оборони України змогли успішно знищити укриття для особового складу ворога. Ба більше, ліквідовано близько 30 російських загарбників.