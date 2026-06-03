"Тушіть Пітєр". Мадяр публічно принизив Путіна напередодні ПМЕФ — фото та відео

Командувач Сил безпілотних систем України Роберт "Мадяр" Бровді офіційно підтвердив атаку на АТ "Петербурзький нафтовий термінал" у Санкт-Петербурзі. Українські воїни здійснили потужний повітряний напад на ворожий об'єкт за кілька годин до початку Петербурзького міжнародного економічного форуму, на якому буде виступати диктатор Володимир Путін.
Головні тези:
- Операцію провели сили та засоби глибинного ураження СБС, ССО, СБУ, ГУР.
- Петербурзький нафтовий термінал знаходиться за 1100 км від кордону України.
Мадяр знайшов новий спосіб познущатися над Путіним
Перші вибухи у Санкт-Петербурзі прогриміли ще вночі, а потім спалахнула пожежа на АТ "Петербурзький нафтовий термінал".
Уже вранці 3 червня Мадяр показав один з дронів, який атакував російське місто:
Окрім того, Мадяр вирішив нагадати, що саме 3 червня у Санкт-Петербурзі стартував Петербурзький міжнародний економічний форум.
У мережі публікують відео, на яких видно, як іноземні бізнесмени збираються на подію на тлі задимленого міста.
За його словами, ця успішна операція була реалізована зусиллями СБС, ССО, СБУ, ГУР.
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