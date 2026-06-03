"Тушіть Пітєр". Мадяр публічно принизив Путіна напередодні ПМЕФ — фото та відео
Категорія
Україна
Дата публікації

"Тушіть Пітєр". Мадяр публічно принизив Путіна напередодні ПМЕФ — фото та відео

Сили безпілотних систем
Мадяр знайшов новий спосіб познущатися над Путіним
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Командувач Сил безпілотних систем України Роберт "Мадяр" Бровді офіційно підтвердив атаку на АТ "Петербурзький нафтовий термінал" у Санкт-Петербурзі. Українські воїни здійснили потужний повітряний напад на ворожий об'єкт за кілька годин до початку Петербурзького міжнародного економічного форуму, на якому буде виступати диктатор Володимир Путін.

Головні тези:

  • Операцію провели сили та засоби глибинного ураження СБС, ССО, СБУ, ГУР.
  • Петербурзький нафтовий термінал знаходиться за 1100 км від кордону України.

Мадяр знайшов новий спосіб познущатися над Путіним

Перші вибухи у Санкт-Петербурзі прогриміли ще вночі, а потім спалахнула пожежа на АТ "Петербурзький нафтовий термінал".

Уже вранці 3 червня Мадяр показав один з дронів, який атакував російське місто:

Зайшли без стуку, під покровом білих ночей. Прикрий вікно, бздюхає у Європу. Місця сакрального коріння диктатора, де “ленинградская улица” 60 рочків тому навчила вову бити першим.

Роберт "Мадяр" Бровді

Роберт "Мадяр" Бровді

Командувач Сил безпілотних систем України 

Окрім того, Мадяр вирішив нагадати, що саме 3 червня у Санкт-Петербурзі стартував Петербурзький міжнародний економічний форум.

У мережі публікують відео, на яких видно, як іноземні бізнесмени збираються на подію на тлі задимленого міста.

Петербурзький економічний форум — увімкнути калькулятори економічних перспектив та тенденцій. Нафтовий термінал «Санкт-Петербург»- 20-та протягом тридцяти трьох діб, ювілейна нафтоналивайка, успішно прикурена Волелюбним Українським Птахом (у період з 01 травня по 03 червня), — зазначив Мадяр.

За його словами, ця успішна операція була реалізована зусиллями СБС, ССО, СБУ, ГУР.

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