Командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт "Мадяр" Бровди официально подтвердил атаку на АО "Петербургский нефтяной терминал" в Санкт-Петербурге. Украинские воины совершили мощное воздушное нападение на вражеский объект за несколько часов до начала Петербургского международного экономического форума, на котором выступит диктатор Владимир Путин.
Главные тезисы
- Операцию провели силы и средства глубинного поражения ССС, ССО, СБУ, ГУР.
- Петербургский нефтяной терминал находится в 1100 км от границы Украины.
Мадяр нашел новый способ поиздеваться над Путиным
Первые взрывы в Санкт-Петербурге прогремели еще ночью, а затем разгорелся пожар на АО "Петербургский нефтяной терминал".
Уже утром 3 июня Мадяр показал один из дронов, который атаковал российский город:
Кроме того, Мадяр решил напомнить, что 3 июня в Санкт-Петербурге стартовал Петербургский международный экономический форум.
В сети публикуют видео, где видно, как иностранные бизнесмены собираются на событие на фоне задымленного города.
По его словам, эта успешная операция была реализована усилиями ССС, ССО, СБУ, ГУР.
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