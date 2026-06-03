Командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт "Мадяр" Бровди официально подтвердил атаку на АО "Петербургский нефтяной терминал" в Санкт-Петербурге. Украинские воины совершили мощное воздушное нападение на вражеский объект за несколько часов до начала Петербургского международного экономического форума, на котором выступит диктатор Владимир Путин.

Мадяр нашел новый способ поиздеваться над Путиным

Первые взрывы в Санкт-Петербурге прогремели еще ночью, а затем разгорелся пожар на АО "Петербургский нефтяной терминал".

Уже утром 3 июня Мадяр показал один из дронов, который атаковал российский город:

Зашли без стука, под сенью белых ночей. Закройте окно, дует в Европу. Места сакральных корней диктатора, где “ленинградская улица” 60 лет тому назад научила вову бить первым. Роберт "Мадяр" Бровди Командующий Сил беспилотных систем Украины

Кроме того, Мадяр решил напомнить, что 3 июня в Санкт-Петербурге стартовал Петербургский международный экономический форум.

В сети публикуют видео, где видно, как иностранные бизнесмены собираются на событие на фоне задымленного города.

Петербургский экономический форум — включить калькуляторы экономических перспектив и тенденций. Нефтяной терминал «Санкт-Петербург» — 20-е в течение тридцати трех суток, юбилейная нефтеналивайка, успешно прикуренная Любвеобильной Украинской Птицей (в период с 01 мая по 03 июня), — отметил Мадяр. Поделиться

По его словам, эта успешная операция была реализована усилиями ССС, ССО, СБУ, ГУР.