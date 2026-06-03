Силы обороны поразили 5 российских пунктов управления БпЛА

Генеральный штаб ВСУ отчитывается, что 2 июня авиация, ракетные войска и артиллерия украинских войск успешно атаковали два района сосредоточения живой силы противника, два пункта управления, четыре артиллерийские системы, пять пунктов управления беспилотными летательными аппаратами.
Главные тезисы
- Начались 1561 сутки полномасштабной войны России против Украины.
- Вчера на фронте произошло 263 боевых столкновения.
Потери армии РФ по состоянию на 3 июня 2026 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.06.2026 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 368 040 (+1130) человек
танков — 11 974 (+5) ед.
боевых бронированных машин — 24 673 (+7) ед.
артиллерийских систем — 43 172 (+60) ед.
РСЗО — 1 826 (+5) ед.
средств ПВО — 1 403 (+3) ед.
наземных робототехнических комплексов — 1548 (+6) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 325 615 (+1853) ед.
крылатых ракет — 4 733 (+40) ед.
автомобильной техники и автоцистерн — 102 575 (+437) ед.
специальной техники — 4 245 (+4) ед.
Кроме того, применил 9735 дронов-камикадзе и произвел 3156 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 55 из реактивных систем залпового огня.
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