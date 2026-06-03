Силы обороны поразили 5 российских пунктов управления БпЛА
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны поразили 5 российских пунктов управления БпЛА

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Генеральный штаб ВСУ отчитывается, что 2 июня авиация, ракетные войска и артиллерия украинских войск успешно атаковали два района сосредоточения живой силы противника, два пункта управления, четыре артиллерийские системы, пять пунктов управления беспилотными летательными аппаратами.

Главные тезисы

  • Начались 1561 сутки полномасштабной войны России против Украины.
  • Вчера на фронте произошло 263 боевых столкновения.

Потери армии РФ по состоянию на 3 июня 2026 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.06.2026 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 368 040 (+1130) человек

  • танков — 11 974 (+5) ед.

  • боевых бронированных машин — 24 673 (+7) ед.

  • артиллерийских систем — 43 172 (+60) ед.

  • РСЗО — 1 826 (+5) ед.

  • средств ПВО — 1 403 (+3) ед.

  • наземных робототехнических комплексов — 1548 (+6) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 325 615 (+1853) ед.

  • крылатых ракет — 4 733 (+40) ед.

  • автомобильной техники и автоцистерн — 102 575 (+437) ед.

  • специальной техники — 4 245 (+4) ед.

По уточненной информации вчера противник нанес один ракетный удар, применив 73 ракеты, совершил 80 авиационных ударов, сбросив 252 управляемые авиабомбы.

Кроме того, применил 9735 дронов-камикадзе и произвел 3156 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 55 из реактивных систем залпового огня.

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