Украинская "бавовна" испортила Путину Петербургский международный экономический форум — видео

Ночью 3 июня в российском Санкт-Петербурге прогремели громкие взрывы, а затем разгорелся масштабный пожар на нефтяном терминале. Украинские ударные дроны ворвались в город за несколько часов до начала Петербургского международного экономического форума, на котором выступит диктатор Владимир Путин.
Главные тезисы
- Прямо сейчас горит АО "Петербургский нефтяной терминал" в Санкт-Петербурге.
- Также под удар попал военный завод в Мичуринске.
"Бавовна" в Санкт-Петербурге — первые подробности и видео
По словам очевидцев и местных властей, город и Ленобласть атаковали десятки украинских дронов.
Впоследствии стало известно, что более 20 рейсов на вылет задерживаются или отменены в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково.
Оппозиционные российские СМИ подтвердили, что в результате атаки БПЛА в Петербурге горит крупнейший из нефтеперерабатывающих комплексов на северо-западе России АО "Петербургский нефтяной терминал".
Что важно понимать, именно 3 июня в городе стартует Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), на который приглашены не только российские, но и иностранные бизнесмены.
Вскоре там должен выступить и глава Кремля Владимир Путин.
На этом фоне жители Санкт-Петербурга в своих социальных сетях жалуются на множество взрывов и пожар в городе.
Около 07:00 местные власти заявили о 50 якобы сбитых беспилотниках над Ленобластью.
Кроме того, сообщается, что в Мичуринске в Тамбовской области РФ под удар попал завод "Прогресс".
Он занимается производством оборудования для систем управления авиационной и ракетной техникой.
На фоне последних событий власти Москвы заявили об атаке более 20 якобы украинских беспилотников на столицу России, начиная с вечера 2 июня.
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