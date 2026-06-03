Українська "бавовна" зіпсувала Путіну Петербурзький міжнародний економічний форум — відео

Уночі 3 червня у російському Санкт-Петербурзі прогриміли гучні вибухи, а потім спалахнула масштабна пожежа на нафтовому терміналі. Українські ударні дрони увірвалися до міста за кілька годин до початку Петербурзького міжнародного економічного форуму, на якому буде виступати диктатор Володимир Путін.
Головні тези:
- Просто зараз горить АТ "Петербурзький нафтовий термінал"у Санкт-Петербурзі.
- Також під удар потрапив військовий завод у російському Мічуринську.
“Бавовна” у Санкт-Петербурзі — перші подробиці та відео
За словами очевидців та місцевої влади, місто та Ленобласть атакували десятки українських дронів.
Згодом стало відомо, що понад 20 рейсів на виліт затримуються або скасовані в аеропорту Санкт-Петербурга — Пулково.
Опозиційні російські ЗМІ підтвердили, що внаслідок атаки БпЛА в Петербурзі горить найбільший із нафтопереробних комплексів на північному заході Росії АТ "Петербурзький нафтовий термінал".
Що важливо розуміти, саме 3 червня у місті стартує Петербурзький міжнародний економічний форум (ПМЕФ), на який запрошені не лише російські, а й іноземні бізнесмени.
Незабаром там повинен виступити і глава Кремля Володимир Путін.
На цьому тлі мешканці Санкт-Петербурга у своїх соціальних мережах скаржаться на велику кількість вибухів та пожежу у місті.
Близько 07:00 місцева влада заявила про 50 нібито збитих безпілотників над Ленобластю.
Окрім того, повідомляється, що в Мічуринську Тамбовської області РФ під удар потрапив завод "Прогрес”.
Він займається виробництвом обладнання для систем управління авіаційної та ракетної техніки.
На тлі останніх подій влада Москви заявила про атаку понад 20 нібито українських безпілотників на столицю Росії, починаючи з вечора 2 червня.
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