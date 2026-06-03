Українська "бавовна" зіпсувала Путіну Петербурзький міжнародний економічний форум — відео

Уночі 3 червня у російському Санкт-Петербурзі прогриміли гучні вибухи, а потім спалахнула масштабна пожежа на нафтовому терміналі. Українські ударні дрони увірвалися до міста за кілька годин до початку Петербурзького міжнародного економічного форуму, на якому буде виступати диктатор Володимир Путін.

“Бавовна” у Санкт-Петербурзі — перші подробиці та відео

За словами очевидців та місцевої влади, місто та Ленобласть атакували десятки українських дронів.

Згодом стало відомо, що понад 20 рейсів на виліт затримуються або скасовані в аеропорту Санкт-Петербурга — Пулково.

Опозиційні російські ЗМІ підтвердили, що внаслідок атаки БпЛА в Петербурзі горить найбільший із нафтопереробних комплексів на північному заході Росії АТ "Петербурзький нафтовий термінал".

Що важливо розуміти, саме 3 червня у місті стартує Петербурзький міжнародний економічний форум (ПМЕФ), на який запрошені не лише російські, а й іноземні бізнесмени.

Незабаром там повинен виступити і глава Кремля Володимир Путін.

На цьому тлі мешканці Санкт-Петербурга у своїх соціальних мережах скаржаться на велику кількість вибухів та пожежу у місті.

Близько 07:00 місцева влада заявила про 50 нібито збитих безпілотників над Ленобластю.

Окрім того, повідомляється, що в Мічуринську Тамбовської області РФ під удар потрапив завод "Прогрес”.

Він займається виробництвом обладнання для систем управління авіаційної та ракетної техніки.