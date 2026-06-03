Воздушное сражение России и Украины — обезврежено 189 целей
Категория
Украина
Дата публикации

Воздушное сражение России и Украины — обезврежено 189 целей

Воздушные Силы ВСУ
ПВО успешно отразила новую атаку РФ
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В течение ночи 2-3 июня российские захватчики совершали воздушное нападение на мирные украинские города и села 198 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Главные тезисы

  • Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
  • Зафиксировано попадание 8 ударных БПЛА на 7 локациях.

ПВО успешно отразила новую атаку РФ

Российские дроны летели по направлениям Брянск, Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08.00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 189 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 8 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БПЛА.

Соблюдайте правила безопасности! Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские защитники.

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