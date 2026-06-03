Повітряний бій Росії та України — знешкоджено 189 цілей
Категорія
Україна
Дата публікації

Повітряний бій Росії та України — знешкоджено 189 цілей

Повітряні Сили ЗСУ
ППО успішно відбила нову атаку РФ

Протягом ночі 2-3 червня російські загарбники здійснювали повітряний напад на мирні українські міста та села 198 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія”.

Головні тези:

  • Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
  • Зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 7 локаціях.

ППО успішно відбила нову атаку РФ

Російські дрони летіли із напрямків Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 189 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі БпЛА.

Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські захисники.

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