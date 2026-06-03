Повітряний бій Росії та України — знешкоджено 189 цілей

Протягом ночі 2-3 червня російські загарбники здійснювали повітряний напад на мирні українські міста та села 198 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія”.
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
- Зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 7 локаціях.
ППО успішно відбила нову атаку РФ
Російські дрони летіли із напрямків Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі БпЛА.
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