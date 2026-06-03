Сили оборони уразили 5 російських пунктів управління БпЛА

Генеральний штаб ЗСУ звітує, що 2 червня авіація, ракетні війська і артилерія українських військ успішно атакували два райони зосередження живої сили противника, два пункти управління, чотири артилерійські системи, п’ять пунктів управління безпілотними літальними апаратами.
Головні тези:
- Розпочалася 1561 доба повномасштабної війни Росії проти України.
- Вчора на фронті відбулося 263 бойових зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 3 червня 2026 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.06.2026 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 368 040 (+1130) осіб
танків — 11 974 (+5) од.
бойових броньованих машин — 24 673 (+7) од.
артилерійських систем — 43 172 (+60) од.
РСЗВ — 1 826 (+5) од.
засобівППО — 1 403 (+3) од.
наземних робототехнічних комплексів — 1 548 (+6) од.
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 325 615 (+1853) од.
крилатих ракет — 4 733 (+40) од.
автомобільної техніки та автоцистерн — 102 575 (+437) од.
спеціальної техніки — 4 245 (+4) од.
Крім того, застосував 9735 дронів-камікадзе та здійснив 3156 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 — із реактивних систем залпового вогню.
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