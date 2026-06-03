Генштаб оголосив про ураження кримського аеродрому “Саки”

Протягом минулої ночі підрозділи Сил оборони України здійсили успішні атаки на важливі об'єкти російських загарбників. Цього разу під удари потрапили нафтовий термінал “Санкт-Петербург”, “Мічурінський завод “Прогресс” та аеродром “Саки”.

Нові діпстрайки Сили оборони України — які результати

Генеральний штаб офіційно підтвердив ураження нафтового терміналу “Санкт-Петербург” — на території одразу спалахнула масштабна пожежа/

Що важливо розуміти, йдеться про один із найбільших перевальних комплексів нафтопродуктів на Балтійському напрямку. Його пропускна здатність сягає 10 млн тонн на рік.

Цей об'єкт залучений до забезпечення російських військ на українському фронті.

Не зміг ворог вберегти від українських дронів кораблі і об’єкти інфраструктури в порту Кронштадт.

Ще однією ціллю для Сил оборони цієї ночі стало підприємство з виробництва складових частин високоточного озброєння “Мічурінський завод “Прогресс”. Воно знаходиться в Тамбовській області.

Наразі там також вирує пожежа, яку не можуть приборкати.