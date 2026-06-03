Генштаб оголосив про ураження кримського аеродрому “Саки”
Категорія
Україна
Дата публікації

Генштаб оголосив про ураження кримського аеродрому “Саки”

Генштаб ЗСУ
Нові діпстрайки Сили оборони України - які результати
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Протягом минулої ночі підрозділи Сил оборони України здійсили успішні атаки на важливі об'єкти російських загарбників. Цього разу під удари потрапили нафтовий термінал “Санкт-Петербург”, “Мічурінський завод “Прогресс” та аеродром “Саки”. 

Головні тези:

  • Атаковано підприємство, яке спеціалізується на виробництві приладів для систем управління авіаційної та ракетної техніки РФ.
  • Один із уражених кораблів — корвет "Бойкий", який у 2025 році неодноразово конвоїв суди тіньового флоту в Ла-Манші.

Нові діпстрайки Сили оборони України — які результати

Генеральний штаб офіційно підтвердив ураження нафтового терміналу “Санкт-Петербург” — на території одразу спалахнула масштабна пожежа/

Що важливо розуміти, йдеться про один із найбільших перевальних комплексів нафтопродуктів на Балтійському напрямку. Його пропускна здатність сягає 10 млн тонн на рік.

Цей об'єкт залучений до забезпечення російських військ на українському фронті.

Не зміг ворог вберегти від українських дронів кораблі і об’єкти інфраструктури в порту Кронштадт.

Ще однією ціллю для Сил оборони цієї ночі стало підприємство з виробництва складових частин високоточного озброєння “Мічурінський завод “Прогресс”. Воно знаходиться в Тамбовській області.

Наразі там також вирує пожежа, яку не можуть приборкати.

Крім того, уражено радіотехнічну систему ближньої навігації РБСН-4Н на аеродромі “Саки” (Новофедорівка, ТОТ АР Крим). Серед іншого, уражено склад боєприпасів та БпЛА (Галицинівка, Донецької обл.), склад паливно-мастильних матеріалів (Білолуцьк, Луганської обл.), а також командно-спостережний пункт противника (Селидове, Донецької обл.), — повідомляє Генштаб ЗСУ.

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