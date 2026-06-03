Україна уразила російський військовий корабель у Кронштадті — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна уразила російський військовий корабель у Кронштадті — відео

Володимир Зеленський
Горить російський військовий корабель у Кронштадті

3 травня у мережі шириться відео масштабної пожежі у російському Кронштадті. Йдеться про місто-порт за 30 км від Санкт-Петербургу, яке знаходиться на острові Котлін. Саме там Сили оборони України змогли “вполювати” ще один ворожий військовий корабель. 

Головні тези:

  • Цього разау атакована військово-морська база Балтійського флоту РФ.
  • Під удар міг потрапити корвет "Бойкий".

Горить російський військовий корабель у Кронштадті

Факт успішної атаки уже офіційно підтвердив глава держави Володимир Зеленський.

За його словами, є хороші результати наших далекобійних санкцій від воїнів СБУ, СБС, ССО, ГУР та ДПСУ.

Так, протягом минулої ночі вдалогся уразити дійсно важливі об’єкти на території Росії.

Серед них — Петербурзький нафтовий термінал. Від нашого державного кордону України до цього обʼєкта російської нафтової галузі, яка працює на війну, близько 1100 кілометрів. Також досягнуто і суто військових цілей на Кронштадтській базі.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За попередніми даними, на базі Балтійського флоту РФ, що на острові Котлін, один з уражених кораблів — корвет “Бойкий”.

Як зазначив Володимир Зеленський, ще одна успішно уражена ціль — підприємство в Тамбовському регіоні.

Що важливо розуміти, воно залучене до виробництва російської зброї. Відстань від лінії фронту — майже 600 кілометрів.

Дякую нашим воїнам за влучність. Український план далекобійних санкцій виконується саме так, як це і потрібно для наближення миру. Слава Україні! — наголосив Зеленський.

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