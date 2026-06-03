Україна уразила російський військовий корабель у Кронштадті — відео

3 травня у мережі шириться відео масштабної пожежі у російському Кронштадті. Йдеться про місто-порт за 30 км від Санкт-Петербургу, яке знаходиться на острові Котлін. Саме там Сили оборони України змогли “вполювати” ще один ворожий військовий корабель.
Головні тези:
- Цього разау атакована військово-морська база Балтійського флоту РФ.
- Під удар міг потрапити корвет "Бойкий".
Горить російський військовий корабель у Кронштадті
Факт успішної атаки уже офіційно підтвердив глава держави Володимир Зеленський.
За його словами, є хороші результати наших далекобійних санкцій від воїнів СБУ, СБС, ССО, ГУР та ДПСУ.
Так, протягом минулої ночі вдалогся уразити дійсно важливі об’єкти на території Росії.
За попередніми даними, на базі Балтійського флоту РФ, що на острові Котлін, один з уражених кораблів — корвет “Бойкий”.
Як зазначив Володимир Зеленський, ще одна успішно уражена ціль — підприємство в Тамбовському регіоні.
Що важливо розуміти, воно залучене до виробництва російської зброї. Відстань від лінії фронту — майже 600 кілометрів.
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