Україна уразила російський військовий корабель у Кронштадті — відео

3 травня у мережі шириться відео масштабної пожежі у російському Кронштадті. Йдеться про місто-порт за 30 км від Санкт-Петербургу, яке знаходиться на острові Котлін. Саме там Сили оборони України змогли “вполювати” ще один ворожий військовий корабель.

Горить російський військовий корабель у Кронштадті

Факт успішної атаки уже офіційно підтвердив глава держави Володимир Зеленський.

За його словами, є хороші результати наших далекобійних санкцій від воїнів СБУ, СБС, ССО, ГУР та ДПСУ.

Так, протягом минулої ночі вдалогся уразити дійсно важливі об’єкти на території Росії.

Серед них — Петербурзький нафтовий термінал. Від нашого державного кордону України до цього обʼєкта російської нафтової галузі, яка працює на війну, близько 1100 кілометрів. Також досягнуто і суто військових цілей на Кронштадтській базі. Володимир Зеленський Президент України

За попередніми даними, на базі Балтійського флоту РФ, що на острові Котлін, один з уражених кораблів — корвет “Бойкий”.

Як зазначив Володимир Зеленський, ще одна успішно уражена ціль — підприємство в Тамбовському регіоні.

Що важливо розуміти, воно залучене до виробництва російської зброї. Відстань від лінії фронту — майже 600 кілометрів.