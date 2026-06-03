Украина поразила российский военный корабль в Кронштадте — видео

3 мая в сети распространяется видео масштабного пожара в российском Кронштадте. Речь идет о городе-порте в 30 км от Санкт-Петербурга, который находится на острове Котлин. Именно там Силы обороны Украины смогли "подстрелить" еще один вражеский военный корабль.
Главные тезисы
- В этот раз атакована военно-морская база Балтийского флота РФ.
- Под удар мог попасть корвет "Бойкий".
Горит российский военный корабль в Кронштадте
Факт успешной атаки официально подтвердил глава государства Владимир Зеленский.
По его словам, есть хорошие результаты наших дальнобойных санкций от воинов СБУ, СБС, ССО, ГУР и ГПСУ.
Так, за прошедшую ночь удалось поразить действительно важные объекты на территории России.
По предварительным данным, на базе Балтийского флота РФ, на острове Котлин, один из пораженных кораблей — корвет "Бойкий".
Как отметил Владимир Зеленский, еще одна успешно пораженная цель — предприятие в Тамбовском регионе.
Что важно понимать, оно вовлечено в производство российского оружия. Расстояние от линии фронта – почти 600 километров.
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