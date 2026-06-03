Генштаб объявил о поражении аэродрома "Саки"

В минувшую ночь подразделения Сил обороны Украины совершили успешные атаки на важные объекты российских захватчиков. В этот раз под удары попали нефтяной терминал "Санкт-Петербург", "Мичуринский завод "Прогресс" и аэродром "Саки".
Главные тезисы
- Атаковано предприятие, специализирующееся на производстве приборов для систем управления авиационной и ракетной техники РФ.
- Один из пораженных кораблей — корвет "Бойкий".
Новые дипстрайки Силы обороны Украины — какие результаты
Генеральный штаб официально подтвердил поражение нефтяного терминала "Санкт-Петербург" — на территории сразу вспыхнул масштабный пожар
Что важно понимать, речь идет об одном из самых больших перевальных комплексов нефтепродуктов на Балтийском направлении. Его пропускная способность достигает 10 млн. тонн в год.
Этот объект вовлечен в обеспечение российских войск на украинском фронте.
Не смог враг уберечь от украинских дронов и корабли, а также объекты инфраструктуры в порту Кронштадт.
Еще одной целью для Сил обороны этой ночью стало предприятие по производству составных частей высокоточного вооружения Мичуринский завод “Прогресс”.
Сейчас там также бушует пожар, который не могут потушить.
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