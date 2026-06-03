Генштаб объявил о поражении аэродрома "Саки"
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб объявил о поражении аэродрома "Саки"

Генштаб ВСУ
Новые дипстрайки Силы обороны Украины - какие результаты
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В минувшую ночь подразделения Сил обороны Украины совершили успешные атаки на важные объекты российских захватчиков. В этот раз под удары попали нефтяной терминал "Санкт-Петербург", "Мичуринский завод "Прогресс" и аэродром "Саки".

Главные тезисы

  • Атаковано предприятие, специализирующееся на производстве приборов для систем управления авиационной и ракетной техники РФ.
  • Один из пораженных кораблей — корвет "Бойкий".

Новые дипстрайки Силы обороны Украины — какие результаты

Генеральный штаб официально подтвердил поражение нефтяного терминала "Санкт-Петербург" — на территории сразу вспыхнул масштабный пожар

Что важно понимать, речь идет об одном из самых больших перевальных комплексов нефтепродуктов на Балтийском направлении. Его пропускная способность достигает 10 млн. тонн в год.

Этот объект вовлечен в обеспечение российских войск на украинском фронте.

Не смог враг уберечь от украинских дронов и корабли, а также объекты инфраструктуры в порту Кронштадт.

Еще одной целью для Сил обороны этой ночью стало предприятие по производству составных частей высокоточного вооружения Мичуринский завод “Прогресс”.

Сейчас там также бушует пожар, который не могут потушить.

Кроме того, поражена радиотехническая система ближней навигации РБСН-4Н на аэродроме "Саки" (Новофедоровка, ВОТ АР Крым). Среди прочего поражены склад боеприпасов и БПЛА (Галицыновка, Донецкой обл.), склад горюче-смазочных материалов (Белолуцк, Луганской обл.), а также командно-наблюдательный пункт противника (Селидово, Донецкой обл.), — сообщает Генштаб ВСУ.

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