Силы обороны остановили НПС "Зензеватка" в Волгоградской области
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны остановили НПС "Зензеватка" в Волгоградской области

Генштаб ВСУ
Украина продолжает уничтожать нефтяную промышленность РФ
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Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил остановку перекачки нефти на нефтеперекачивающей станции "Зензеватка" в Волгоградской области РФ. Этого удалось добиться благодаря атаке, которую 2 июня 2026 осуществили Силы обороны Украины.

Главные тезисы

  • Также поражена радиотехническая система ближней навигации РБСН-4Н на аэродроме "Саки".
  • Кроме того, не смог враг уберечь свой склад боеприпасов и БПЛА в Донецкой области.

Украина продолжает уничтожать нефтяную промышленность РФ

Подтверждена остановка перекачки нефти на нефтеперекачивающей станции "Зензеватка" в Волгоградской области в результате поражения 2 июня 2026 года, — говорится в официальном заявлении Генштаба ВСУ.

Кроме того, указано, что по результатам предварительных поражений подтверждено повреждение технологической эстакады, установки первичной переработки нефти АВТ и двух резервуаров РВС-5000 на НПЗ "Ильский" (Краснодарский край, РФ). Как уже упоминалось ранее, эта атака произошла 2 июня.

Также Генеральный штаб раскрывает последствия удара 30 мая 2026 года по полигону "Приморский Посад" (Приморский Посад, ВОТ Запорожской обл.)

Как оказалось, Силы обороны Украины смогли успешно уничтожить укрытие для личного состава врага. Более того, ликвидировано около 30 российских захватчиков.

Силы обороны Украины и далее будут системно принимать меры по ослаблению военно-экономического потенциала российских оккупантов и принуждению России к прекращению вооруженной агрессии против Украины. Продолжение следует! Слава Украине! — отметили в Генштабе ВСУ.

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