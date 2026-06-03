Греция объявила демарш Украине после обнаружения дрона со взрывчаткой
Категория
Мир
Дата публикации

Греция объявила демарш Украине после обнаружения дрона со взрывчаткой

Греция добивается извинений от украинской власти
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Источник:  online.ua

Представитель греческого Министерства иностранных дел Лана Зохиу официально подтвердила, что ее страна объявила официальный дипломатический протест Украине из-за найденного на побережье острова Лефкада морского дрона со взрывчаткой.

Главные тезисы

  • Афины заявили, что не позволят превратить Средиземное море в театр военных действий.
  • Они требуют от Украины выведения всех боевых дронов из Средиземноморья.

Греция добивается извинений от украинской власти

Как сообщает издание Kathimerini, греческие власти не сомневаются в том, что это дрон Украины, который "действовал от ее имени".

Это также подтверждают результаты проверок греческих правоохранителей.

Официальные Афины располагают данными о том, что морской дрон был "частью более широкой операции, в которой должны были участвовать и другие подобные системы для поражения судов, служащих российским интересам".

Сейчас греческие власти делают все возможное, чтобы Украина, мол, признала свою ошибку и попросила прощения.

Кроме того, Афины хотят добиться выведения всех оставшихся боевых дронов из Средиземноморья.

Как утверждают греческие медиа, речь идет о модели "Казак Мамай" — его якобы обнаружили рыбаки у острова Лефкада.

По предварительным данным, у него произошла неисправность дистанционного управления — дрон перевозил 100 кг взрывчатки.

Греческие чиновники уже озвучили предположение, что украинский дрон должен был поразить действующий в Средиземном море корабль российского "теневого флота".

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