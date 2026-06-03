Россия провалила зимнюю и весеннюю кампании — Билецкий

Бригадный генерал, командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий заявил о новых поражениях армии РФ на поле боя. Да, Силы обороны Украины смогли сорвать зимнее и весеннее наступления российских захватчиков.

Билецкий подтвердил, что армия РФ постепенно выдыхается

Во время общения с журналистами командир “Тройки” подробно рассказал о ситуации на поле боя, новых поражениях российских оккупантов и перспективах перелома в войне.

Россия провалила зимнюю и весеннюю кампанию. За май противник захватил меньше всего территорий с 2023 года — примерно 10 км. Достижения Украины в мае будут больше, чем достижения россиян. Андрей Билецкий Бригадный генерал, командир Третьего армейского корпуса

Билецкий обратил внимание на то, что свои поражения на поле боя российские захватчики безуспешно пытаются компенсировать террором против гражданского населения.

Этот факт подтверждает и последний массированный обстрел украинских городов.

Кроме того, бригадный генерал раскрыл подробности наращивания контроля Третьего армейского корпуса над логистикой врага в Луганской области.

Что важно понимать, впервые со времен АТО-ООС украинским воинам удалось дотянуться и до Извариного, расположенного на украинско-российской границе.