Россия провалила зимнюю и весеннюю кампании — Билецкий

Бригадный генерал, командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий заявил о новых поражениях армии РФ на поле боя. Да, Силы обороны Украины смогли сорвать зимнее и весеннее наступления российских захватчиков.
Главные тезисы
- Россия усиливает террор против гражданского населения Украины из-за провалов своих планов на фронте.
- Украинским воинам удалось дотянуться до Извариного впервые со времен АТО-ООС.
Билецкий подтвердил, что армия РФ постепенно выдыхается
Во время общения с журналистами командир “Тройки” подробно рассказал о ситуации на поле боя, новых поражениях российских оккупантов и перспективах перелома в войне.
Билецкий обратил внимание на то, что свои поражения на поле боя российские захватчики безуспешно пытаются компенсировать террором против гражданского населения.
Этот факт подтверждает и последний массированный обстрел украинских городов.
Кроме того, бригадный генерал раскрыл подробности наращивания контроля Третьего армейского корпуса над логистикой врага в Луганской области.
Что важно понимать, впервые со времен АТО-ООС украинским воинам удалось дотянуться и до Извариного, расположенного на украинско-российской границе.
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