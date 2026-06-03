Росія провалила зимову та весняну кампанії — Білецький

Бригадний генерал, командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив про нові поразки армії РФ на полі бою. Так, Сили оборони України змогли зірвати зимовий та весняний наступи російських загарбників.

Білецький підтвердив, що армія РФ поступово видихається

Під час спілкування з журналістами командир “Трійки” детально розповів про ситуацію на полі бою, нові поразки російських окупантів та перспективи перелому у війні.

Росія провалила зимову та весняну кампанії. За травень противник захопив найменше територій від 2023 року — приблизно 10 км². Здобутки України в травні будуть більшими, ніж здобутки росіян. Андрій Білецький Бригадний генерал, командир Третього армійського корпусу

Білецький звернув увагу на те, що свої поразки на полі бою російські загарбники безуспішно намагаються компенсувати терором проти цивільного населення.

Цей факт підтверджує й останній масований обстріл українських міст.

Окрім того, бригадний генерал розкрив подробиці нарощування контролю Третього армійського корпусу над логістикою ворога на Луганщині.

Що важливо розуміти, вперше з часів АТО-ООС українським воїнам вдалося дотягнутися і до Ізвариного, розташованого на українсько-російському кордоні.