Греція стривожена умовами України щодо використання спільно вироблених дронів

Згідно з даними видання Euractiv, Україна хоче мати право голосу щодо того, як морські дрони, які він планує виробляти спільно з Грецією, будуть використовуватися в разі військових дій. Однак такий підхід до справ не надто сподобався Афінам.
Головні тези:
- Розгортання USV у Чорному морі має велике стратегічне значення для України.
- Для Греції вони дають порівняльну перевагу в Егейському морі.
Україна та Греція не можуть дійти згоди
Ще кілька місяців тому Київ та Афіни домовилися про спільне виробництво безпілотних надводних суден (USV).
У межах плану передбачається, що системи будуть базуватися на українській технології дронів, а виробництво триватием в рамках змішаної промислової структури — ключову роль повинні відігравати грецькі верфі.
Для влади Греції несподіванкою стало те, що команда Володимира Зеленського озвучила вимогу щодо права надавати дозвіл на використання цих морських дронів грецькими збройними силами у разі збройного конфлікту.
Сторони досі не можуть домовитися, оскільки Афіни не готові прийняти цей ультиматум.
Грецька влада схиляється до думки, що Київ має намір зберегти баланс у своїх відносинах з Туреччиною, яку вона досі розцінює як посередника у відносинах з Росією.
Нещодавно також стало відомо, що Афіни мають намір створити систему протидронового захисту для аеропортів країни.
