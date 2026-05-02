Греція стривожена умовами України щодо використання спільно вироблених дронів
Джерело:  Euractiv

Згідно з даними видання Euractiv, Україна хоче мати право голосу щодо того, як морські дрони, які він планує виробляти спільно з Грецією, будуть використовуватися в разі військових дій. Однак такий підхід до справ не надто сподобався Афінам.

Головні тези:

  • Розгортання USV у Чорному морі має велике стратегічне значення для України.
  • Для Греції вони дають порівняльну перевагу в Егейському морі.

Ще кілька місяців тому Київ та Афіни домовилися про спільне виробництво безпілотних надводних суден (USV).

У межах плану передбачається, що системи будуть базуватися на українській технології дронів, а виробництво триватием в рамках змішаної промислової структури — ключову роль повинні відігравати грецькі верфі.

Для влади Греції несподіванкою стало те, що команда Володимира Зеленського озвучила вимогу щодо права надавати дозвіл на використання цих морських дронів грецькими збройними силами у разі збройного конфлікту.

Сторони досі не можуть домовитися, оскільки Афіни не готові прийняти цей ультиматум.

Грецька влада схиляється до думки, що Київ має намір зберегти баланс у своїх відносинах з Туреччиною, яку вона досі розцінює як посередника у відносинах з Росією.

Однак Київ не визнав цього під час переговорів, зазначають грецькі медіа.

Нещодавно також стало відомо, що Афіни мають намір створити систему протидронового захисту для аеропортів країни.

