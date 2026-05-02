Греція стривожена умовами України щодо використання спільно вироблених дронів

Згідно з даними видання Euractiv, Україна хоче мати право голосу щодо того, як морські дрони, які він планує виробляти спільно з Грецією, будуть використовуватися в разі військових дій. Однак такий підхід до справ не надто сподобався Афінам.

Україна та Греція не можуть дійти згоди

Ще кілька місяців тому Київ та Афіни домовилися про спільне виробництво безпілотних надводних суден (USV).

У межах плану передбачається, що системи будуть базуватися на українській технології дронів, а виробництво триватием в рамках змішаної промислової структури — ключову роль повинні відігравати грецькі верфі.

Для влади Греції несподіванкою стало те, що команда Володимира Зеленського озвучила вимогу щодо права надавати дозвіл на використання цих морських дронів грецькими збройними силами у разі збройного конфлікту.

Сторони досі не можуть домовитися, оскільки Афіни не готові прийняти цей ультиматум.

Грецька влада схиляється до думки, що Київ має намір зберегти баланс у своїх відносинах з Туреччиною, яку вона досі розцінює як посередника у відносинах з Росією.

Однак Київ не визнав цього під час переговорів, зазначають грецькі медіа.

Нещодавно також стало відомо, що Афіни мають намір створити систему протидронового захисту для аеропортів країни.