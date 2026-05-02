Пісторіус відреагував на рішення США помститися Німеччині
Пісторіус відреагував на рішення США помститися Німеччині

Очільник Міністерства оборони Німеччини Борис Пісторіус прокоментував рішення президента США Дональда Трампа вивести 5000 військовослужбовців із ФРН. На переконання міністра, це свідчить лише про те, що Європа повинна взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку.

Головні тези:

  • Рішення Трампа не стало сюрпризом для німецької влади.
  • Фактично президент США хотів таким чином помститися Мерцу за критику в його бік.

Відносини США та Європи продовжують загострюватися

Як стверджує Пісторіус, кількість солдатів США, які наразі знаходяться в Німеччині, сягає "майже 40 000".

Команда американського лідера Дональда Трампа багато разів критикувала союзників у Європі через брак витрат на оборону в межах НАТО.

Попри те, що чимало країн роблять все можливе, щоб наростити свій військовий потенціал, на досягнення бажаних показників знадобиться немало років.

Присутність американських солдатів у Європі, і особливо в Німеччині, відповідає нашим інтересам і інтересам Сполучених Штатів.

Борис Пісторіус

Борис Пісторіус

Глава Міноборони Німеччини

Як відверто зізнався міністр, особисто для нього було передбачувано, що США виведуть війська з Європи, зокрема й з ФРН.

Що важливо розуміти, на днях німецький лідер Фрідріх Мерц заявив, що іранське керівництво принижує весь американський народ.

Ба більше, він знову розкритикував команду Трампа за відсутність стратегії у війні на Близькому Сході — ці слова спровокували невдоволення з боку очільник Білого дому.

