Глава Министерства обороны Германии Борис Писториус прокомментировал решение президента США Дональда Трампа вывести 5000 военнослужащих из ФРГ. По убеждению министра, это свидетельствует о том, что Европа должна взять на себя большую ответственность за собственную безопасность.

Отношения США и Европы продолжают обостряться

Как утверждает Писториус, количество находящихся в Германии солдатов США достигает "почти 40 000".

Команда американского лидера Дональда Трампа много раз критиковала союзников в Европе из-за нехватки расходов на оборону в рамках НАТО.

Несмотря на то, что многие страны делают все возможное, чтобы нарастить свой военный потенциал, на достижение желаемых показателей понадобится немало лет.

Присутствие американских солдат в Европе и особенно в Германии отвечает нашим интересам и интересам Соединенных Штатов. Борис Писториус Глава Минобороны Германии

Как откровенно признался министр, лично его не удивило, что США выводят войска из Европы, в том числе и из ФРГ.

