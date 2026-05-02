Писториус отреагировал на решение США отомстить Германии

Глава Министерства обороны Германии Борис Писториус прокомментировал решение президента США Дональда Трампа вывести 5000 военнослужащих из ФРГ. По убеждению министра, это свидетельствует о том, что Европа должна взять на себя большую ответственность за собственную безопасность.
Главные тезисы
- Решение Трампа не стало сюрпризом для германских властей.
- Фактически президент США хотел таким образом отомстить Мерцу за критику в его сторону.
Отношения США и Европы продолжают обостряться
Как утверждает Писториус, количество находящихся в Германии солдатов США достигает "почти 40 000".
Команда американского лидера Дональда Трампа много раз критиковала союзников в Европе из-за нехватки расходов на оборону в рамках НАТО.
Несмотря на то, что многие страны делают все возможное, чтобы нарастить свой военный потенциал, на достижение желаемых показателей понадобится немало лет.
Как откровенно признался министр, лично его не удивило, что США выводят войска из Европы, в том числе и из ФРГ.
Что важно понимать, на днях германский лидер Фридрих Мерц заявил, что иранское руководство унижает весь американский народ.
Более того, он снова раскритиковал команду Трампа за отсутствие стратегии в войне на Ближнем Востоке — эти слова спровоцировали недовольство со стороны главы Белого дома.
