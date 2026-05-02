Міністерство закордонних справ Чехії офіційно підтвердила, що Прага видала дозвіл на проліт літака словацького прем'єра Роберта Фіцо під час його подорожі до Москви на парад 9 травня.
Головні тези:
- Попри те, що Чехія вважається проукраїнською країною, вона інколи ухвалює неоднозначні рішення.
- Річ у тім, що прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш є проросійським політиком, на відміну від президента Петра Павела.
Чехія не перешкоджатиме візиту Фіцо до Путіна
Нещодавно кремлівські пропагандисти активно поширювали інформація про те, що офіційна Прага заборонила прем'єру Роберту Фіцо використовувати чеський повітряний простір для перельоту над країною на шляху до Москви.
Що важливо розуміти, союзник Путіна збирається туди щоб відсвяткувати день закінчення Другої світової війни в Європі.
На тлі останніх подій Міністерство закордонних справ Чехії публічно оголосило, що відомство без жодних затримок видало дозвіл на проліт.
З заявою з цього приводу виступив речник чеського МЗС Адам Чорго — він заперечив новий фейк росЗМІ:
Адам Чорго чітко дав зрозуміти, що Чехія не приєдналася до числа країн, які заборонили Фіцо проліт над своєю територією.
Що важливо розуміти, таке рішення ухвалили Естонія, Латвія, Литва та Польща.
