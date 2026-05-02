Министерство иностранных дел Чехии официально подтвердило, что Прага выдала разрешение на пролет самолета словацкого премьера Роберта Фицо во время его путешествия в Москву на парад 9 мая.
Главные тезисы
- Несмотря на то, что Чехия считается проукраинской страной, она иногда принимает неоднозначные решения.
- Дело в том, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш является пророссийским политиком в отличие от президента Петра Павела.
Чехия не будет препятствовать визиту Фицо в Путин
Недавно кремлевские пропагандисты активно распространяли информацию о том, что официальная Прага запретила премьеру Роберту Фицо использовать чешское воздушное пространство для перелета над страной по пути в Москву.
Что важно понимать, союзник Путина собирается туда, чтобы отпраздновать день окончания Второй мировой войны в Европе.
На фоне последних событий Министерство иностранных дел Чехии публично объявило, что ведомство без задержек выдало разрешение на пролет.
С заявлением по этому поводу выступил спикер чешского МИД Адам Чорго — он отреагировал на новый фейк росСМИ:
Адам Черно четко дал понять, что Чехия не присоединилась к числу стран, запретивших Фицо пролетить над своей территорией.
Что важно понимать, такое решение приняли Эстония, Латвия, Литва и Польша.
