Чехия неожиданно разрешила пролет самолета Фицо в Россию
Чехия неожиданно разрешила пролет самолета Фицо в Россию

Чехия не будет препятствовать визиту Фицо в Путин
Источник:  Novinky.cz

Министерство иностранных дел Чехии официально подтвердило, что Прага выдала разрешение на пролет самолета словацкого премьера Роберта Фицо во время его путешествия в Москву на парад 9 мая.

Главные тезисы

  • Несмотря на то, что Чехия считается проукраинской страной, она иногда принимает неоднозначные решения.
  • Дело в том, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш является пророссийским политиком в отличие от президента Петра Павела.

Чехия не будет препятствовать визиту Фицо в Путин

Недавно кремлевские пропагандисты активно распространяли информацию о том, что официальная Прага запретила премьеру Роберту Фицо использовать чешское воздушное пространство для перелета над страной по пути в Москву.

Что важно понимать, союзник Путина собирается туда, чтобы отпраздновать день окончания Второй мировой войны в Европе.

На фоне последних событий Министерство иностранных дел Чехии публично объявило, что ведомство без задержек выдало разрешение на пролет.

С заявлением по этому поводу выступил спикер чешского МИД Адам Чорго — он отреагировал на новый фейк росСМИ:

Словацкая сторона подала стандартный запрос на разрешение на пролет, и он был выдан без задержки… Заявления о "запрете" это ложь.

Адам Черно четко дал понять, что Чехия не присоединилась к числу стран, запретивших Фицо пролетить над своей территорией.

Что важно понимать, такое решение приняли Эстония, Латвия, Литва и Польша.

