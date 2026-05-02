Греция встревожена условиями Украины касательно использования совместно производимых дронов
Источник:  Euractiv

Согласно данным издания Euractiv, Украина хочет иметь право голоса по поводу того, как морские дроны, которые он планирует производить совместно с Грецией, будут использоваться в случае военных действий. Однако такой подход к делам не очень понравился Афинам.

Главные тезисы

  • Развертывание USV в Черном море имеет большое стратегическое значение для Украины.
  • Для Греции они дают сравнительное преимущество в Эгейском море.

Украина и Греция не могут прийти к согласию

Еще несколько месяцев назад Киев и Афины договорились о совместном производстве беспилотных надводных судов (USV).

В рамках плана предполагается, что системы будут базироваться на украинской технологии дронов, а производство будет продолжаться в рамках смешанной промышленной структуры — ключевую роль должны играть греческие верфи.

Для властей Греции неожиданностью стало то, что команда Владимира Зеленского озвучила требование касательно права разрешать использование этих морских дронов греческими вооруженными силами в случае вооруженного конфликта.

Стороны пока не могут договориться, поскольку Афины не готовы принять этот ультиматум.

Греческие власти склоняются к мнению, что Киев хочет сохранить баланс в своих отношениях с Турцией, которую они до сих пор расценивают как посредника в отношениях с Россией.

Однако Киев не признал этого во время переговоров, отмечают греческие СМИ.

Недавно также стало известно, что Афины намерены создать систему противодроновой защиты для аэропортов страны.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Писториус отреагировал на решение США отомстить Германии
Писториус
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Чехия неожиданно разрешила пролет самолета Фицо в Россию
Чехия не будет препятствовать визиту Фицо в Путин
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Туск бьет тревогу из-за "распада" НАТО
Туск и Макрон

