Греция встревожена условиями Украины касательно использования совместно производимых дронов

Согласно данным издания Euractiv, Украина хочет иметь право голоса по поводу того, как морские дроны, которые он планирует производить совместно с Грецией, будут использоваться в случае военных действий. Однако такой подход к делам не очень понравился Афинам.

Украина и Греция не могут прийти к согласию

Еще несколько месяцев назад Киев и Афины договорились о совместном производстве беспилотных надводных судов (USV).

В рамках плана предполагается, что системы будут базироваться на украинской технологии дронов, а производство будет продолжаться в рамках смешанной промышленной структуры — ключевую роль должны играть греческие верфи.

Для властей Греции неожиданностью стало то, что команда Владимира Зеленского озвучила требование касательно права разрешать использование этих морских дронов греческими вооруженными силами в случае вооруженного конфликта.

Стороны пока не могут договориться, поскольку Афины не готовы принять этот ультиматум.

Греческие власти склоняются к мнению, что Киев хочет сохранить баланс в своих отношениях с Турцией, которую они до сих пор расценивают как посредника в отношениях с Россией.

Однако Киев не признал этого во время переговоров, отмечают греческие СМИ.

Недавно также стало известно, что Афины намерены создать систему противодроновой защиты для аэропортов страны.