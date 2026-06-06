НАТО планує виділити Україні 70 млрд євро військової допомоги — інсайдери

Анонімні джерела видання Politico повідомили, що члени НАТО налаштовані виділити Україні нову військову допомогу на суму 70 млрд євро. Про це рішення хочуть оголосити вже в липні.

Нова допомога НАТО для України — перші подробиці

Як вдалося дізнатися інсайдерам, це рішення буде передбачати новий механізм для підвищення прозорості фінансування України.

Деякі члени Альянсу уже багато разів скаржилися, що виділяють на підтримку Києва набагато більше, ніж інші країни.

Також вказано, що керівництво НАТО налаштоване добитися від Туреччини твердого зобов’язання продовжувати надавати Україні важливу підтримку “на стійкій та більш справедливій основі”.

Усі ці питання будуть у центрі уваги під час саміту лідерів Альянсу 7-8 липня.

З коментарем з цього приводу уже виступила пані посол України в НАТО Альона Гетьманчук.

За її словами, усі нові зобовʼязання повинні бути сконцентровані на пріоритетах України.

Насамперед йдеться про посилення ППО, інвестиції у виробництво дронів та ракет, а також боєприпасів збільшеної дальності.