Україна завдала ударів по 6 районам зосередження армії РФ

Генеральний штаб ЗСУ звітує, що 5 червня авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували одразу шість районів зосередження живої сили, чотири пункти управління БпЛА та п’ять артилерійських засобів російських окупантів.
Головні тези:
- Розпочалася 1564 доба повномасштабної війни Росії проти України.
- Вчора на фронті було зафіксовано 269 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 6 червня 2026 року
Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 06.06.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 372 270 (+1380) осіб;
танків — 11 983 (+3) од;
бойових броньованих машин — 24 696 (+12) од;
артилерійських систем — 43 397 (+82) од;
РСЗВ — 1 837 (+5) од;
засобів ППО — 1 405 (+1) од;
наземних робототехнічних комплексів — 1 585 (+9) од;
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 331 818 (+2046) од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 103 658 (+358) од;
спеціальної техніки — 4 253 (+3) од.
Крім того, застосував 10064 дрони-камікадзе та здійснив 3135 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 20 — із реактивних систем залпового вогню.
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