Двоє людей загинули внаслідок атаки Росії на Херсонщину

У Херсонській області російський дрон завдав удару по станції мережі ОККО на трасі поблизу села Посад-Покровське. Ця атака обірвала життя двох цивільних, ще 9 людей були поранені.

Солдати РФ продовжують атакувати цивільне населення

Як повідомляє Національна поліція України, близько 13:00 5 червня російський ударний дрон типу "Shahed" атакував автозаправну станцію у Чорнобаївській громаді.

Внаслідок цього удару загинула 35-річна працівниця АЗК та клієнт, які в момент атаки перебували на території комплексу.

Від імені всієї компанії висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Це велика втрата для всієї команди OKKO, - заявили в пресслужбі. Поширити

Фото: facebook.com/okkoua

Також повідомляється, що травми різного ступеня тяжкості дістали ще дев'ятеро цивільних осіб – четверо жінок і п'ятеро чоловіків.

Фото: facebook.com/okkoua

Медики діагностували у них вибухові та черепно-мозкові травми, контузії й осколкові поранення.

Найважчі травми отримав 61-річний чоловік. Внаслідок вибуху він зазнав травматичної ампутації лівої гомілки. Декілька постраждалих перебувають у важкому стані. Поширити

Окрім того, повідомляється, що вранці 6 червня росіяни атакували Запоріжжя.

Після цього почалася пожежа на автостоянці біля багатоквартирного будинку.