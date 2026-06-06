Двоє людей загинули внаслідок атаки Росії на Херсонщину

У Херсонській області російський дрон завдав удару по станції мережі ОККО на трасі поблизу села Посад-Покровське. Ця атака обірвала життя двох цивільних, ще 9 людей були поранені.
Головні тези:
- У пресслужбі OKKO підтвердили загибель своєї працівниці та поранення ще 5 членів команди.
- Під російські удар також потрапило Запоріжжя: 5 цивільних уже звернулися до медиків.
Солдати РФ продовжують атакувати цивільне населення
Як повідомляє Національна поліція України, близько 13:00 5 червня російський ударний дрон типу "Shahed" атакував автозаправну станцію у Чорнобаївській громаді.
Внаслідок цього удару загинула 35-річна працівниця АЗК та клієнт, які в момент атаки перебували на території комплексу.
Також повідомляється, що травми різного ступеня тяжкості дістали ще дев'ятеро цивільних осіб – четверо жінок і п'ятеро чоловіків.
Медики діагностували у них вибухові та черепно-мозкові травми, контузії й осколкові поранення.
Окрім того, повідомляється, що вранці 6 червня росіяни атакували Запоріжжя.
Після цього почалася пожежа на автостоянці біля багатоквартирного будинку.
Місцева влада офіційно підтвердила, що п'ятеро цивільних уже звернулися за медичною допомогою.
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