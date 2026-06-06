Два человека погибли в результате атаки России на Херсонщину

В Херсонской области российский дрон нанес удар по станции сети ОККО на трассе вблизи села Посад-Покровское. Эта атака оборвала жизнь двух гражданских, еще 9 человек были ранены.
Главные тезисы
- В пресс-службе OKKO подтвердили гибель своей сотрудницы и ранение еще 5 членов команды.
- Под российские удар также попало Запорожье: 5 гражданских уже обратились к медикам.
Солдаты РФ продолжают атаковать гражданское население
Как сообщает Национальная полиция Украины, около 13:00 5 июня российский ударный дрон типа "Shahed" атаковал автозаправочную станцию в Чернобыевской общине.
В результате этого удара погибла 35-летняя работница АЗК и клиент, которые в момент атаки находились на территории комплекса.
Также сообщается, что травмы разной степени тяжести получили еще девять гражданских лиц — четверо женщин и пятеро мужчин.
Медики диагностировали у них взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии и осколочные ранения.
Кроме того, сообщается, что утром 6 июня россияне атаковали Запорожье.
После этого начался пожар на автостоянке возле многоквартирного дома.
Местные власти официально подтвердили, что пятеро гражданских уже обратились за медицинской помощью.
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