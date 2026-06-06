Два человека погибли в результате атаки России на Херсонщину
Категория
Украина
Дата публикации

Два человека погибли в результате атаки России на Херсонщину

Национальная полиция Украины
Солдаты РФ продолжают атаковать гражданское население
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В Херсонской области российский дрон нанес удар по станции сети ОККО на трассе вблизи села Посад-Покровское. Эта атака оборвала жизнь двух гражданских, еще 9 человек были ранены.

Главные тезисы

  • В пресс-службе OKKO подтвердили гибель своей сотрудницы и ранение еще 5 членов команды.
  • Под российские удар также попало Запорожье: 5 гражданских уже обратились к медикам.

Солдаты РФ продолжают атаковать гражданское население

Как сообщает Национальная полиция Украины, около 13:00 5 июня российский ударный дрон типа "Shahed" атаковал автозаправочную станцию в Чернобыевской общине.

В результате этого удара погибла 35-летняя работница АЗК и клиент, которые в момент атаки находились на территории комплекса.

От имени всей компании выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. Это большая потеря для всей команды OKKO, — заявили в пресс-службе.

Фото: facebook.com/okkoua

Также сообщается, что травмы разной степени тяжести получили еще девять гражданских лиц — четверо женщин и пятеро мужчин.

Фото: facebook.com/okkoua

Медики диагностировали у них взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии и осколочные ранения.

Самые тяжелые травмы получил 61-летний мужчина. В результате взрыва он получил травматическую ампутацию левой голени. Несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, сообщается, что утром 6 июня россияне атаковали Запорожье.

После этого начался пожар на автостоянке возле многоквартирного дома.

Местные власти официально подтвердили, что пятеро гражданских уже обратились за медицинской помощью.

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