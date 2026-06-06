Украина нанесла удары по 6 районам сосредоточения армии РФ

Генеральный штаб ВСУ отчитывается, что 5 июня авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали сразу шесть районов сосредоточения живой силы, четыре пункта управления БПЛА и пять артиллерийских средств российских оккупантов.
Главные тезисы
- Начались 1564 сутки полномасштабной войны России против Украины.
- Вчера на фронте было зафиксировано 269 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 6 июня 2026 года
Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 06.06.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 372 270 (1380) человек;
танков — 11 983 (+3) ед;
боевых бронированных машин — 24 696 (+12) ед;
артиллерийских систем — 43 397 (+82) ед;
РСЗО — 1 837 (+5) ед;
средств ПВО — 1 405 (+1) ед;
наземных робототехнических комплексов — 1585 (+9) ед;
БпЛА оперативно-тактического уровня — 331 818 (+2046) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 103 658 (+358) ед;
специальной техники — 4 253 (+3) ед.
Кроме того, применил 10064 дрона-камикадзе и осуществил 3135 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 20 из реактивных систем залпового огня.
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